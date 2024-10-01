Вступ України в НАТО при каденції Рютте - коментар ВР - новини

Верховна Рада. Фото: FB/ВР

Олександр Мережко, голова комітету зовнішньої політики ВР, сподівається, що за час каденції Марка Рютте як генсека НАТО Україна стане повноправним членом цього оборонного Альянсу. При цьому зрозуміло, що принципове рішення про це залежить від держав-членів НАТО, насамперед від США.

Про це політик сказав в коментарі Новини.LIVE.

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За словами Мережка, від генсека НАТО залежать певні політичні речі. Він може на своєму рівні сприяти прискоренню цього процесу.

"Наприклад, у процедурних речах. Адже секретаріат будь-якої міжнародної організації має вплив. Загалом Рютте добре розуміє загрозу, яку становить Росія для миру в Європі і НАТО, тому я впевнений, що він буде ефективним генеральним секретарем НАТО", — переконаний Мережко.

Нагадаємо, у вівторок 1 жовтня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став новим генеральним секретарем НАТО. Він наголосив, що Україна буде одним із його головних пріоритетів, а також відзначив важливість зміцнення оборони Альянсу та розширення партнерських відносин.

А вже колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тільки союзники Альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку, коли навіть частина її території буде окупована Росією. При цьому, якщо говорити про повернення всіх територій як спосіб країни вступити до блоку — це буде стимулом для президента РФ Володимира Путіна продовжувати війну.

