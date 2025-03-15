В ЕС считают, что надо вооружать Украину ради безопасности всей Европы

Загрузка военной помощи для Украины. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

Европейский Союз не собирается прекращать поставки оружия Украине в случае объявления 30-дневного перемирия. Такую позицию высказали представители нескольких стран ЕС накануне заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, которое состоится 17 марта.

Об этом сообщает DW.

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Опрошенные изданием европейские дипломаты подчеркнули, что цель ЕС - обеспечить Украине сильную позицию на будущих мирных переговорах и возможность избежать неблагоприятных условий, выбранных под давлением агрессора.

По их мнению, несмотря на вероятное прекращение военных действий, поставки Украине оружия должны быть усилены. Это необходимо для укрепления оборонительных возможностей Украины и предотвращения повторного нападения со стороны России. ЕС обязан поддержать Украину в этом процессе, чтобы она могла защитить свои интересы и безопасность.

Глава МИД Украины Андрей Сибига примет участие в заседании Совета ЕС по видеосвязи, где будут обсуждать вопросы перемирия и дальнейшей поддержки Украины.

Европейский Союз считает, что безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европы, поэтому он настаивает на участии в любых переговорах относительно будущего континента.

Напомним, президент США Дональд Трамп уверен, что глава Кремля Владимир Путин может согласиться на прекращение огня в Украине.

Также американский президент заявил, что собирается вернуть "замечательную позицию" Украине и работа над этим уже идет.