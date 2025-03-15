В ЕС считают, что надо вооружать Украину ради безопасности всей Европы

Будут ли поставки оружия в случае перемирия — в ЕС ответили
Европейский Союз не собирается прекращать поставки оружия Украине в случае объявления 30-дневного перемирия. Такую позицию высказали представители нескольких стран ЕС накануне заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, которое состоится 17 марта.
Об этом сообщает DW.
Почему поставки оружия очень важны
Опрошенные изданием европейские дипломаты подчеркнули, что цель ЕС - обеспечить Украине сильную позицию на будущих мирных переговорах и возможность избежать неблагоприятных условий, выбранных под давлением агрессора.
По их мнению, несмотря на вероятное прекращение военных действий, поставки Украине оружия должны быть усилены. Это необходимо для укрепления оборонительных возможностей Украины и предотвращения повторного нападения со стороны России. ЕС обязан поддержать Украину в этом процессе, чтобы она могла защитить свои интересы и безопасность.
Глава МИД Украины Андрей Сибига примет участие в заседании Совета ЕС по видеосвязи, где будут обсуждать вопросы перемирия и дальнейшей поддержки Украины.
Европейский Союз считает, что безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европы, поэтому он настаивает на участии в любых переговорах относительно будущего континента.
Напомним, президент США Дональд Трамп уверен, что глава Кремля Владимир Путин может согласиться на прекращение огня в Украине.
Также американский президент заявил, что собирается вернуть "замечательную позицию" Украине и работа над этим уже идет.
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