У ЄС вважають, що треба озброювати Україну заради безпеки всієї Європи

Завантаження військової допомоги для України. Ілюстраційне фото: Міноборони України

Європейський Союз не збирається припиняти постачання зброї Україні в разі оголошення 30-денного перемир'я. Таку позицію висловили представники декількох країн ЄС напередодні засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, що відбудеться 17 березня.

Про це повідомляє DW.

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Опитані виданням європейські дипломати підкреслили, що мета ЄС — забезпечити Україні найсильнішу позицію на майбутніх мирних переговорах та можливість уникнути несприятливих умов, вибраних під тиском агресора.

На їхню думку, попри імовірне припинення воєнних дій, постачання Україні зброї має бути посилене. Це необхідно для зміцнення оборонних можливостей України та запобігання повторному нападу з боку Росії. ЄС зобов'язаний підтримати Україну в цьому процесі, щоб вона могла захистити свої інтереси та безпеку.

Глава МЗС України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради ЄС по відеозв’язку, де будуть обговорювати питання перемир'я та подальшої підтримки України.

Європейський Союз вважає, що безпека України нерозривно пов’язана з безпекою Європи, тому він наполягає на участі у будь-яких переговорах щодо майбутнього континенту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп впевнений, що очільник Кремля Володимир Путін може погодитися на припинення вогню в Україні.

Також американський президент заявив, що збирається повернути "чудову позицію" Україні та робота над цим уже триває.