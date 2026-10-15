Четыре вспышки класса В: прогноз магнитных бурь на 15 октября

Женщины в парке. Фото: Новини.LIVE

Сообщается, что 15 октября, в четверг, магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, однако сильных магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность остается низкой, однако возможны незначительные геомагнитные колебания.

Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Будут ли магнитные бури 15 октября

Эксперты по космической погоде сообщают, что в течение последних 24 часов солнечная активность находилась на низком уровне. За этот период на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса B и одну вспышку класса C. Такие явления обычно не оказывают существенного влияния на Землю.

В четверг геомагнитное поле может находиться в нестабильном состоянии, местами приближаясь к незначительному штормовому уровню. В то же время общая солнечная активность, по прогнозу, останется низкой. Также существует небольшая вероятность вспышки среднего класса M.

Прогноз магнитных бурь на 15 октября

По прогнозным показателям солнечной активности на 15 октября ожидаются следующие значения:

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Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%.

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%.

Вероятность солнечной вспышки класса M — 10%.

Вероятность солнечной вспышки класса X — 1%.

Количество солнечных пятен — 35.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Метеочувствительным людям рекомендуется придерживаться привычного режима сна, пить достаточно воды, сбалансировано питаться и избегать чрезмерных физических нагрузок при плохом самочувствии.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям", — отмечается в источнике.

Мы писали, что во время магнитных бурь не стоит находиться под прямыми солнечными лучами. Также известно, что в октябре опасных дней будет немного, однако стоит обратить внимание на 22-е число — именно в этот день возможен геомагнитный шторм.

Новини.LIVE сообщали, что согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в октябре средняя температура воздуха в Украине будет на 1–2 градуса выше климатической нормы. Несмотря на это, в течение месяца ожидаются резкие похолодания.