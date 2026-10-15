Чотири спалахи класу В: прогноз магнітних бур на 15 жовтня

Жінки в парку. Фото: Новини.LIVE

Повідомляється, що магнітосфера Землі 15 жовтня, у четвер, перебуває у збудженому стані, однак сильних магнітних бур не прогнозують. Сонячна активність залишається низькою, проте можливі незначні геомагнітні коливання.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Чи будуть магнітні бурі 15 жовтня

Експерти з космічної погоди повідомляють, що протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні. За цей період на Сонці зафіксували чотири спалахи класу B та один спалах класу C. Такі явища зазвичай не спричиняють суттєвого впливу на Землю.

У четвер геомагнітне поле може перебувати в нестабільному стані, місцями наближаючись до незначного штормового рівня. Водночас загальна сонячна активність, за прогнозом, залишатиметься низькою. Також існує невелика ймовірність спалаху середнього класу M.

Прогноз магнітних бур на 15 жовтня

За прогнозними показниками сонячної активності на 15 жовтня очікуються такі значення:

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Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність сонячного спалаху класу M — 10%.

Ймовірність сонячного спалаху класу X — 1%.

Кількість сонячних плям — 35.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Метеочутливим людям рекомендується дотримуватися звичного режиму сну, пити достатньо води, збалансовано харчуватися та уникати надмірних фізичних навантажень за поганого самопочуття.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — зазначається в джерелі.

Ми писали, що під час магнітних бур не варто перебувати під прямим сонячним світлом. Також відомо, що в жовтні небезпечних днів буде небагато, проте варто звернути увагу на 22 число, саме в цей день можливий геомагнітний шторм.

Новини.LIVE інформували, що згідно з прогнозом Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, у жовтні середня температура повітря в Україні, буде на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. Попри це, протягом місяця очікуються різкі похолодання.