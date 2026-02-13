Буданов обсудил с молодежью акции к четвертой годовщине вторжения

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: ОП

Руководитель ОП Кирилл Буданов провел онлайн-встречу с молодежью, которая находится за рубежом. Участие в разговоре приняли около 150 молодежных организаций со всех континентов. Речь шла о подготовке к четвертой годовщине полномасштабного вторжения.

Об этом сообщили в Офисе Президента в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Разговор Буданова с молодежью за рубежом

Буданов поблагодарил молодежь за патриотизм и отстаивание интересов Украины за рубежом. Он отметил, что наше государство сегодня является щитом в борьбе за демократические ценности против терроризма и тоталитаризма.

"Приближается четвертая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Считаю, что сейчас важная задача — это синхронизировать наши действия в рамках совместных активностей", — отметил глава ОП.

Разговор Буданова с молодежью. Фото: ОП

Участники встречи подробно обсудили акции, которые состоятся в поддержку Украины по всему миру 24 февраля. Заместитель руководителя ОП Сергей Кислица отметил, что нужно не просто напомнить о войне, но и поблагодарить тех, кто помогает Украине.

"Важно находить те добрые случаи, когда мы должны поблагодарить страны за то, что они для нас делают. Особенно — обычным гражданам. Это никогда не является лишним", — отметил Кислица.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов наградил выпускников Академии патрульной полиции.

Также мы рассказывали о том, что политолог Игорь Когут назвал Буданова "козырной картой" на переговорах.