Буданов обговорив з молоддю акції до четвертої річниці вторгнення

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: ОП

Керівник ОП Кирило Буданов провів онлайн-зустріч з молоддю, яка перебуває за кордоном. Участь у розмові взяли близько 150 молодіжних організацій з усіх континентів. Йшлося про підготовку до четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Офісі Президента у п'ятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Розмова Буданова з молоддю за кордоном

Буданов подякував молоді за патріотизм та відстоювання інтересів України за кордоном. Він наголосив, що наша держава сьогодні є щитом у боротьбі за демократичні цінності проти тероризму й тоталітаризму.

"Наближаються четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вважаю, що нині важливе завдання — це синхронізувати наші дії в межах спільних активностей", — зазначив очільник ОП.

Розмова Буданова з молоддю. Фото: ОП

Учасники зустрічі детально обговорили акції, які відбудуться на підтримку України по всьому світу 24 лютого. Заступник керівника ОП Сергій Кислиця наголосив, що потрібно не просто нагадати про війну, а й подякувати тим, хто допомагає Україні.

"Важливо знаходити ті добрі нагоди, коли ми маємо подякувати країнам за те, що вони для нас роблять. Особливо — звичайним громадянам. Це ніколи не є зайвим", — зазначив Кислиця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов нагородив випускників Академії патрульної поліції.

Також ми розповідали про те, що політолог Ігор Когут назвав Буданова "козирною картою" на переговорах.