Головна Новини дня Четверта річниця вторгення — Буданов обговорив акції з молоддю

Четверта річниця вторгення — Буданов обговорив акції з молоддю

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 21:45
Буданов обговорив з молоддю акції до четвертої річниці вторгнення
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: ОП

Керівник ОП Кирило Буданов провів онлайн-зустріч з молоддю, яка перебуває за кордоном. Участь у розмові взяли близько 150 молодіжних організацій з усіх континентів. Йшлося про підготовку до четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Офісі Президента у п'ятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Розмова Буданова з молоддю за кордоном

Буданов подякував молоді за патріотизм та відстоювання інтересів України за кордоном. Він наголосив, що наша держава сьогодні є щитом у боротьбі за демократичні цінності проти тероризму й тоталітаризму.

"Наближаються четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вважаю, що нині важливе завдання — це синхронізувати наші дії в межах спільних активностей", — зазначив очільник ОП.

Розмова Буданова з молоддю за кордоном
Розмова Буданова з молоддю. Фото: ОП

Учасники зустрічі детально обговорили акції, які відбудуться на підтримку України по всьому світу 24 лютого. Заступник керівника ОП Сергій Кислиця наголосив, що потрібно не просто нагадати про війну, а й подякувати тим, хто допомагає Україні.

"Важливо знаходити ті добрі нагоди, коли ми маємо подякувати країнам за те, що вони для нас роблять. Особливо — звичайним громадянам. Це ніколи не є зайвим", — зазначив Кислиця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов нагородив випускників Академії патрульної поліції.

Також ми розповідали про те, що політолог Ігор Когут назвав Буданова "козирною картою" на переговорах.

Офіс президента Кирило Буданов акції війна в Україні молодь
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
