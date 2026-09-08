Четвертая годовщина смерти Елизаветы II: интересные факты

Королева Елизавета II. Фото: Getty Images

Сегодня исполняется четвертая годовщина со дня смерти легендарной британской правительницы Елизаветы II, ставшей самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. За более чем 70 лет на престоле она пережила масштабные политические и общественные изменения и помогла британской монархии адаптироваться к новому времени.

В этом материале Новини.LIVE рассказываем, чем запомнилась королева и как она изменила классическую монархию.

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Детство Елизаветы II и путь к престолу

Елизавета Александра Мэри Виндзор родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. На момент её рождения мало кто ожидал, что принцесса однажды станет королевой. Она была третьей в очереди на британский престол и должна была вести относительно спокойную жизнь в королевской семье.

Королева Мэри (слева), королева Елизавета (справа) и принцесса Маргарет (посередине). Фото: Wikimedia

Однако всё изменилось в 1936 году, когда её дядя Эдуард VIII отрёкся от престола. Королём стал отец Елизаветы — Георг VI, а сама она стала наследницей престола.

Будущая королева получала образование на дому. Она изучала историю, право, государственное устройство и иностранные языки. При этом с юных лет Елизавету готовили к будущей роли, хотя даже тогда никто не мог предвидеть, насколько долгим будет её правление.

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Елизавета II во время Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны Елизавета вместе с сестрой Маргарет оставалась в Великобритании. В 1940 году она впервые выступила по радио, обратившись к детям, которых из-за войны эвакуировали из городов.

В 1945 году, когда ей было 18 лет, принцесса Елизавета вступила в Женский вспомогательный территориальный корпус. Она прошла обучение на механика и водителя военных автомобилей.

Королева Елизавета II во время Второй мировой войны. Фото: Wikimedia

Елизавета стала первой женщиной из британской королевской семьи, прошедшей полноценную военную службу. После окончания войны она вместе с сестрой вышла на улицы Лондона, чтобы отметить День Победы в Европе.

Брак с принцем Филиппом и семья

В 1947 году Елизавета вышла замуж за принца Филиппа Маунтбеттена. Свадьба состоялась 20 ноября в Вестминстерском аббатстве.

Свадьба Елизаветы II и принца Филиппа. Фото: Wikimedia

Супруги прожили вместе более 73 лет. У них родилось четверо детей — Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

Елизавета стала королевой в 25 лет. 6 февраля 1952 года скончался её отец Георг VI, когда принцесса находилась в Кении во время зарубежной поездки. Именно там она получила известие о смерти отца и своём вступлении на престол.

Коронация Елизаветы II

Официальная коронация состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве. Церемонию впервые транслировали по телевидению, благодаря чему миллионы людей смогли увидеть коронацию нового монарха.

Её правление стало одним из самых длительных в истории монархий. Елизавета II оставалась на престоле более 70 лет и пережила смену 15 премьер-министров Великобритании — от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс.

Коронация Елизаветы II. Фото: Wikimedia

За это время страна и мир кардинально изменились. Британская империя постепенно трансформировалась, десятки государств обрели независимость, изменились общественные нормы, технологии и роль самой монархии.

Как Елизавета II изменила британскую монархию

Одним из главных вызовов для Елизаветы стало сохранение авторитета монархии в стремительно меняющемся обществе.

В первые годы её правления королевская семья оставалась очень закрытой и формальной. Однако постепенно Елизавета позволяла демонстрировать публике менее официальную сторону жизни монархов.

Тур королевы Елизаветы II в Новую Зеландию. Фото: Wikimedia

В 1960-х годах для телевидения сняли документальный фильм о повседневной жизни королевской семьи. Его целью было показать британцам монархов не только во время церемоний, но и в обычной семейной обстановке.

Елизавета также активно использовала поездки по стране и зарубежные визиты для поддержания связи между монархией и обществом. За годы правления она посетила все страны Содружества, а её международные поездки стали важной частью работы королевы.

Фактически Елизавета II сохраняла традиции монархии, но в то же время постепенно адаптировала её к новому времени. Её роль оставалась преимущественно конституционной и церемониальной, однако королева регулярно встречалась с премьер-министрами и принимала государственные документы.

Самые сложные годы правления Елизаветы II

Не всё правление Елизаветы проходило без кризисов. Особенно сложным стал 1992 год, который сама королева назвала «ужасным годом».

Тогда несколько браков членов королевской семьи оказались в кризисе, а Виндзорский замок пострадал от масштабного пожара. В то же время общество всё активнее обсуждало расходы на содержание монархии.

Королева Елизавета II на церемонии похорон принцессы Дианы. Фото: Getty Images

Еще одним серьезным испытанием стала смерть принцессы Дианы в 1997 году. Реакция королевской семьи на трагедию вызвала критику, а Елизавета впоследствии обратилась к британцам с телевизионной речью.

Эти события показали, что даже многовековой институт вынужден реагировать на общественные настроения и меняться вместе с ними.

Рекорды Елизаветы II

9 сентября 2015 года Елизавета II стала самым долгоправящим британским монархом, побив предыдущий рекорд королевы Виктории. В 2022 году она отметила 70 лет пребывания на престоле — Платиновый юбилей.

За время своего правления Елизавета встретилась с десятками мировых лидеров, посетила множество стран и стала одной из самых узнаваемых монархинь в мире.

Королева Елизавета вместе с собаками породы корги. Фото: Wikimedia

Среди её личных увлечений были лошади, верховая езда, собаки и садоводство. У королевы также было несколько поколений корги, которые стали неотъемлемой частью её публичного образа.

Елизавета II не имела паспорта, поскольку британские паспорта выдаются от имени монарха. Также у неё не было водительских прав, хотя на протяжении жизни она сама водила автомобили, в частности во время службы во Второй мировой войне.

Последние годы правления

В 2021 году скончался супруг королевы — принц Филипп. Несмотря на эту утрату, Елизавета продолжила исполнять свои обязанности.

В феврале 2022 года она отметила 70-летие правления. Спустя несколько месяцев, в июне, в Великобритании прошли масштабные мероприятия по случаю Платинового юбилея.

До последних месяцев жизни Елизавета II продолжала исполнять государственные функции. 6 сентября 2022 года она приняла отставку Бориса Джонсона и назначила Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании.

Гроб королевы Елизаветы II перед церемонией прощания. Фото: Getty Images

8 сентября Букингемский дворец сообщил об ухудшении состояния здоровья королевы. В тот же день Елизавета II скончалась в своей шотландской резиденции Балморал в возрасте 96 лет.

После её смерти престол занял её старший сын Чарльз, который стал королём Чарльзом III.

Какой запомнилась Елизавета II

За более чем семь десятилетий на престоле Елизавета II стала символом стабильности британской монархии. Она пережила Вторую мировую войну, распад Британской империи, многочисленные политические кризисы, технологические изменения и трансформацию самого британского общества.

Елизавета II и Виктор Ющенко. Фото: Wikimedia

Её главным принципом оставалось служение государству. Ещё в 1947 году, в 21-летнем возрасте, Елизавета пообещала посвятить свою жизнь служению людям. Спустя десятилетия она сдержала это обещание.

Именно способность сохранять традиции и в то же время постепенно приспосабливать монархию к новым реалиям стала одной из главных особенностей её правления. После смерти Елизаветы II завершилась эпоха, длившаяся более 70 лет, а британская корона перешла к новому поколению.

Новини.LIVE сообщали, что Великобритания готовит визит премьер-министра в Украину в ближайшее время. Также в Лондоне рассматривают возможность приезда в Киев короля Чарльза III, который ранее получил официальное приглашение от президента Украины Владимира Зеленского.

Новини.LIVE также сообщали, что в Великобритании радиостанция Radio Caroline из-за технического сбоя ошибочно сообщила в эфире о смерти Чарльза III. Компьютерная ошибка случайно активировала специальный протокол «Смерть монарха», после чего станция временно прекратила вещание и впоследствии извинилась перед слушателями.