Четверта річниця смерті Єлизавети II: цікаві факти

Королева Єлизавета II. Фото: Getty Images

Сьогодні минає четверта річниця смерті легендарної британської правительки Єлизавети II, яка стала найдовше правлячим монархом в історії Великої Британії. За понад 70 років на престолі вона пережила масштабні політичні та суспільні зміни й допомогла британській монархії адаптуватися до нового часу.

У цьому матеріалі Новини.LIVE розповідаємо, чим запам’яталася королева та як вона змінила класичну монархію.

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Дитинство Єлизавети II та шлях до престолу

Єлизавета Александра Мері Віндзор народилася 21 квітня 1926 року в Лондоні. На момент її народження мало хто очікував, що принцеса одного дня стане королевою. Вона була третьою в черзі на британський престол і мала жити відносно спокійним життям у королівській родині.

Королева Мері (ліворуч), королева Єлизавета (праворуч) та принцеса Маргарет (посередині). Фото: Wikimedia

Однак усе змінилося у 1936 році, коли її дядько Едуард VIII зрікся престолу. Королем став батько Єлизавети — Георг VI, а сама вона стала спадкоємицею престолу.

Майбутня королева здобувала освіту вдома. Вона вивчала історію, право, державний устрій та іноземні мови. Водночас із юних років Єлизавету готували до майбутньої ролі, хоча навіть тоді ніхто не міг передбачити, наскільки довгим буде її правління.

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Єлизавета II під час Другої світової війни

Під час Другої світової війни Єлизавета разом із сестрою Маргарет залишалася у Великій Британії. У 1940 році вона вперше виступила по радіо, звернувшись до дітей, яких через війну евакуювали з міст.

У 1945 році, коли їй було 18 років, принцеса Єлизавета вступила до Жіночого допоміжного територіального корпусу. Вона пройшла навчання на механіка та водія військових автомобілів.

Королева Єлизавета II під час Другої світової війни. Фото: Wikimedia

Єлизавета стала першою жінкою з британської королівської родини, яка проходила повноцінну військову службу. Після завершення війни вона разом із сестрою вийшла на вулиці Лондона, щоб відзначити День перемоги в Європі.

Шлюб із принцом Філіпом та сім’я

У 1947 році Єлизавета вийшла заміж за принца Філіпа Маунтбеттена. Весілля відбулося 20 листопада у Вестмінстерському абатстві.

Весілля Єлизавети II та принца Філіпа. Фото: Wikimedia

Подружжя прожило разом понад 73 роки. У них народилося четверо дітей — Чарльз, Анна, Ендрю та Едвард.

Єлизавета стала королевою у 25 років. 6 лютого 1952 року помер її батько Георг VI, коли принцеса перебувала в Кенії під час закордонної поїздки. Саме там вона отримала звістку про смерть батька та своє сходження на престол.

Коронація Єлизавети II

Офіційна коронація відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві. Церемонію вперше транслювали по телебаченню, завдяки чому мільйони людей змогли побачити коронацію нового монарха.

Її правління стало одним із найдовших в історії монархій. Єлизавета II залишалася на престолі понад 70 років і пережила зміну 15 прем’єр-міністрів Великої Британії — від Вінстона Черчилля до Ліз Трасс.

Коронація Єлизавети II. Фото: Wikimedia

За цей час країна та світ кардинально змінилися. Британська імперія поступово трансформувалася, десятки держав здобули незалежність, змінилися суспільні норми, технології та роль самої монархії.

Як Єлизавета II змінила британську монархію

Одним із головних викликів для Єлизавети стало збереження авторитету монархії в суспільстві, яке стрімко змінювалося.

У перші роки її правління королівська сім’я залишалася дуже закритою та формальною. Однак поступово Єлизавета дозволяла демонструвати публіці менш офіційну сторону життя монархів.

Тур королеви Єлизавети II до Нової Зеландії. Фото: Wikimedia

У 1960-х роках для телебачення зняли документальний фільм про повсякденне життя королівської сім’ї. Його метою було показати британцям монархів не лише під час церемоній, а й у звичайному сімейному оточенні.

Єлизавета також активно використовувала поїздки країною та закордонні візити для підтримки зв’язку між монархією та суспільством. За роки правління вона відвідала всі країни Співдружності, а її міжнародні поїздки стали важливою частиною роботи королеви.

Фактично Єлизавета II зберігала традиції монархії, але водночас поступово адаптувала її до нового часу. Її роль залишалася переважно конституційною та церемоніальною, однак королева регулярно зустрічалася з прем’єр-міністрами та отримувала державні документи.

Найскладніші роки правління Єлизавети II

Не все правління Єлизавети проходило без криз. Особливо складним став 1992 рік, який сама королева назвала "жахливим роком".

Тоді кілька шлюбів членів королівської родини опинилися у кризі, а Віндзорський замок постраждав від масштабної пожежі. Водночас суспільство дедалі активніше обговорювало витрати на утримання монархії.

Королева Єлизавета II на церемонії поховання принцеси Діани. Фото: Getty Images

Ще одним серйозним випробуванням стала смерть принцеси Діани у 1997 році. Реакція королівської родини на трагедію викликала критику, а Єлизавета згодом звернулася до британців із телевізійною промовою.

Ці події показали, що навіть багатовікова інституція змушена реагувати на суспільні настрої та змінюватися разом із ними.

Рекорди Єлизавети II

9 вересня 2015 року Єлизавета II стала найдовше правлячим британським монархом, перевершивши попередній рекорд королеви Вікторії. У 2022 році вона відзначила 70 років перебування на престолі — Платиновий ювілей.

За час свого правління Єлизавета зустрілася з десятками світових лідерів, відвідала численні країни та стала однією з найбільш впізнаваних монархинь у світі.

Королева Єлизавета разом з собаками породи коргі. Фото: Wikimedia

Серед її особистих захоплень були коні, верхова їзда, собаки та садівництво. Королева також мала кілька поколінь коргі, які стали невід’ємною частиною її публічного образу.

Єлизавета II не мала паспорта, оскільки британські паспорти видаються від імені монарха. Також вона не мала водійського посвідчення, хоча протягом життя сама водила автомобілі, зокрема під час служби у Другій світовій війні.

Останні роки правління

У 2021 році помер чоловік королеви — принц Філіп. Попри втрату, Єлизавета продовжила виконувати свої обов’язки.

У лютому 2022 року вона відзначила 70-річчя правління. Через кілька місяців, у червні, у Великій Британії відбулися масштабні заходи з нагоди Платинового ювілею.

До останніх місяців життя Єлизавета II продовжувала виконувати державні функції. 6 вересня 2022 року вона прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила Ліз Трасс новою прем’єр-міністеркою Великої Британії.

Труна королеви Єлизавети II перед церемонією прощання. Фото: Getty Images

8 вересня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану здоров’я королеви. Того ж дня Єлизавета II померла у своїй шотландській резиденції Балморал у віці 96 років.

Після її смерті престол посів її старший син Чарльз, який став королем Чарльзом III.

Якою запам’яталася Єлизавета II

За понад сім десятиліть на престолі Єлизавета II стала символом стабільності британської монархії. Вона застала Другу світову війну, розпад Британської імперії, численні політичні кризи, технологічні зміни та трансформацію самого британського суспільства.

Єлизавета II та Віктор Ющенко. Фото: Wikimedia

Її головним принципом залишалася служба державі. Ще у 1947 році, у 21-річному віці, Єлизавета пообіцяла присвятити своє життя служінню людям. Через десятиліття вона дотрималася цієї обіцянки.

Саме здатність зберігати традиції й водночас поступово пристосовувати монархію до нових реалій стала однією з головних особливостей її правління. Після смерті Єлизавети II завершилася епоха, яка тривала понад 70 років, а британська корона перейшла до нового покоління.

Новини.LIVE писали, що Велика Британія готує візит прем’єр-міністра до України найближчим часом. Також у Лондоні розглядають можливість приїзду до Києва короля Чарльза III, який раніше отримав офіційне запрошення від Президента України Володимира Зеленського.

Новини.LIVE також інформували, що у Великій Британії радіостанція Radio Caroline через технічний збій помилково повідомила в ефірі про смерть Чарльза III. Комп’ютерна помилка випадково активувала спеціальний протокол "Смерть монарха", після чого станція тимчасово припинила мовлення та згодом вибачилася перед слухачами.