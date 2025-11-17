Чернышеву избирают меру пресечения - что решит ВАКС

Чернышеву избирают меру пресечения — о чем просят прокуроры САП
В Высшем антикоррупционном суде продолжается заседание по избранию меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву. Его подозревают в незаконном обогащении и причастности к хищению средств в компании "Энергоатом".
Об этом рассказал журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет в понедельник, 17 ноября.
ВАКС избирает меру пресечения
По данным следствия, детективы НАБУ задокументировали передачу Чернышеву и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Его подозревают в причастности к коррупционным схемам в энергетическом секторе. В рамках дела фигурируют также другие должностные лица, связанные с компанией "Энергоатом".
"Не узнаю себя на записях", — заявил Чернышов во время заседания, комментируя "пленки Миндича", обнародованные НАБУ.
Он подчеркнул, что не знаком с большинством фигурантов дела, а подлинность опубликованных материалов еще должна быть проверена. Между тем САП настаивает на аресте подозреваемого с возможностью залога в размере 55 миллионов гривен.
Напомним, что НАБУ и САП передали в суд ходатайство об аресте Алексея Чернышева, которого подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме в энергетике.
Ранее мы также информировали, что следствие установило новые детали дела Алексея Чернышова, в частности участие в финансовых сделках его жены Светланы.
