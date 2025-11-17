Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Чернышеву избирают меру пресечения — о чем просят прокуроры САП

Чернышеву избирают меру пресечения — о чем просят прокуроры САП

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 19:58
обновлено: 20:53
Чернышеву избирают меру пресечения - что решит ВАКС
Алексей Чернышов. Фото: Новини.LIVE / Дмитрий Шеремет

В Высшем антикоррупционном суде продолжается заседание по избранию меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву. Его подозревают в незаконном обогащении и причастности к хищению средств в компании "Энергоатом".

Об этом рассказал журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет в понедельник, 17 ноября.

Реклама
Читайте также:

ВАКС избирает меру пресечения

По данным следствия, детективы НАБУ задокументировали передачу Чернышеву и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Его подозревают в причастности к коррупционным схемам в энергетическом секторе. В рамках дела фигурируют также другие должностные лица, связанные с компанией "Энергоатом".

Справа Енергоатому — ексвіцепрем’єр під загрозою арешту
Чернышов в ВАКС. Фото: Новини.LIVE / Дмитрий Шеремет

"Не узнаю себя на записях", — заявил Чернышов во время заседания, комментируя "пленки Миндича", обнародованные НАБУ.

55 мільйонів застави або арешт — доля Чернишова вирішується
Бывший вице-премьер-министр в суде. Фото: Новини.LIVE / Дмитрий Шеремет

Он подчеркнул, что не знаком с большинством фигурантов дела, а подлинность опубликованных материалов еще должна быть проверена. Между тем САП настаивает на аресте подозреваемого с возможностью залога в размере 55 миллионов гривен.

Напомним, что НАБУ и САП передали в суд ходатайство об аресте Алексея Чернышева, которого подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме в энергетике.

Ранее мы также информировали, что следствие установило новые детали дела Алексея Чернышова, в частности участие в финансовых сделках его жены Светланы.

Алексей Чернышов НАБУ САП ВАКС Энергоатом
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации