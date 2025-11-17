Відео
Головна Новини дня Чернишову обирають запобіжний захід — що вирішить ВАКС

Чернишову обирають запобіжний захід — що вирішить ВАКС

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 19:58
Оновлено: 19:58
Чернишову обирають запобіжний захід — що вирішить ВАКС
Олексій Чернишов. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

У Вищому антикорупційному суді триває засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. Його підозрюють у незаконному збагаченні та причетності до розкрадання коштів у компанії "Енергоатом".

Про це розповів журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет у понеділок, 17 листопада.

Читайте також:

ВАКС обирає запобіжний захід

За даними слідства, детективи НАБУ задокументували передачу Чернишову та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів і майже 100 тисяч євро готівкою. Його підозрюють у причетності до корупційних схем в енергетичному секторі. У межах справи фігурують також інші посадовці, пов’язані з компанією "Енергоатом".

Справа Енергоатому — ексвіцепрем’єр під загрозою арешту
Чернишов у ВАКС. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

"Не впізнаю себе на записах", — заявив Чернишов під час засідання, коментуючи "плівки Міндіча", оприлюднені НАБУ.

55 мільйонів застави або арешт — доля Чернишова вирішується
Колишній віцепрем’єр-міністр у суді. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

Він наголосив, що не знайомий із більшістю фігурантів справи, а автентичність опублікованих матеріалів ще має бути перевірена. Тим часом САП наполягає на арешті підозрюваного з можливістю застави у розмірі 55 мільйонів гривень. 

Нагадаємо, що НАБУ та САП передали до суду клопотання про арешт Олексія Чернишова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми в енергетиці.

Раніше ми також інформували, що слідство встановило нові деталі справи Олексія Чернишова, зокрема участь у фінансових оборудках його дружини Світлани.

Олексій Чернишов НАБУ САП ВАКС Енергоатом
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
