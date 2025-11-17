Чернишову обирають запобіжний захід — що вирішить ВАКС
У Вищому антикорупційному суді триває засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. Його підозрюють у незаконному збагаченні та причетності до розкрадання коштів у компанії "Енергоатом".
Про це розповів журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет у понеділок, 17 листопада.
ВАКС обирає запобіжний захід
За даними слідства, детективи НАБУ задокументували передачу Чернишову та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів і майже 100 тисяч євро готівкою. Його підозрюють у причетності до корупційних схем в енергетичному секторі. У межах справи фігурують також інші посадовці, пов’язані з компанією "Енергоатом".
"Не впізнаю себе на записах", — заявив Чернишов під час засідання, коментуючи "плівки Міндіча", оприлюднені НАБУ.
Він наголосив, що не знайомий із більшістю фігурантів справи, а автентичність опублікованих матеріалів ще має бути перевірена. Тим часом САП наполягає на арешті підозрюваного з можливістю застави у розмірі 55 мільйонів гривень.
