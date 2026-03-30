Чернев: Украина удивила партнеров экономным применением Patriot

Народный депутат Украины Егор Чернев.

Украина научилась экономно применять системы Patriot, сбивая одну цель одной противоракетой. Такой подход позволяет значительно экономить боеприпасы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Партнеры были удивлены уникальным опытом украинских военных.

Об этом сказал народный депутат Украины Егор Чернев в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на годовщине Координационного штаба.

Нардеп Егор Чернев рассказал, что украинские военные получили уникальный опыт использования американских систем ПВО Patriot, которого до сих пор не имела ни одна другая страна.

Он отметил, что из-за ограниченного количества ракет подразделения перешли на "ручной режим", при котором одну цель сбивают только одной противоракетой.

В стандартном автоматическом режиме обычно тратят 2-3 ракеты на одну цель, поэтому новый подход позволяет значительно экономить боеприпасы и повышает эффективность системы.

Этот опыт демонстрирует способность Украины адаптировать современные вооружения под реальные боевые условия, максимально используя имеющиеся ресурсы.

"Я думаю, что вот эта война показала, что мы получили опыт работы с Patriot, которого не было ни в одной войне до этого, и ни у одной страны.

Потому что из-за нехватки ракет, мы переходили в ручной режим использования этих Patriot, там, где сбивали одну ракету, одной противоракетой. При том, что автоматический режим, в котором обычно используется Петриот, использует от двух до трех на одну баллистическую ракету. То есть, мы, условно говоря, изобрели такой метод сохранения ракет и показали, что так можно делать для других стран", — объяснил Чернев.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинские военные показали высокую эффективность в применении систем Patriot. Американские командиры были удивлены скоростью их освоения. Это подтверждает уникальный опыт Украины в использовании современных комплексов ПВО.

Также Новини.LIVE информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в начале марта, что часть ракет для систем Patriot уже поступила по договоренностям формата "Рамштайн", но поставки продолжаются. Он добавил, что даже большие запасы дорогих ракет могут быстро закончиться во время интенсивных атак.