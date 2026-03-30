Чернєв: Україна здивувала партнерів економним застосуванням Patriot

Народний депутат України Єгор Чернєв.

Україна навчилася економно застосовувати системи Patriot, збиваючи одну ціль однією протиракетою. Такий підхід дозволяє значно економити боєприпаси та ефективніше використовувати наявні ресурси. Партнери були здивовані унікальним досвідом українських військових.

Про це сказав народний депутат України Єгор Чернєв у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на річниці Координаційного штабу.

Нардеп про економне використання Patriot

Нардеп Єгор Чернєв розповів, що українські військові здобули унікальний досвід використання американських систем ППО Patriot, якого досі не мала жодна інша країна.

Він зазначив, що через обмежену кількість ракет підрозділи перейшли на "ручний режим", при якому одну ціль збивають лише однією протиракетою.

У стандартному автоматичному режимі зазвичай витрачають 2–3 ракети на одну ціль, тож новий підхід дозволяє значно економити боєприпаси та підвищує ефективність системи.

Читайте також:

Цей досвід демонструє здатність України адаптувати сучасні озброєння під реальні бойові умови, максимально використовуючи наявні ресурси.

"Я думаю, що ось ця війна показала, що ми отримали досвід роботи з Patriot, якого не було в жодній війні до цього, і в жодної країни.

Тому що через брак ракет, ми переходили в ручний режим використання цих Patriot, там, де збивали одну ракету, однією протиракетою. При тому, що автоматичний режим, в якому зазвичай використовується Петріот, використовує від двох до трьох на одну балістичну ракету. Тобто, ми, умовно кажучи, винайшли такий метод збереження ракет і показали, що так можна робити для інших країн", — пояснив Чернєв.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що українські військові показали високу ефективність у застосуванні систем Patriot. Американські командири були здивовані швидкістю їх освоєння. Це підтверджує унікальний досвід України у використанні сучасних комплексів ППО.

Також Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявляв на початку березня, що частина ракет для систем Patriot вже надійшла за домовленостями формату "Рамштайн", але постачання триває. Він додав, що навіть великі запаси дорогих ракет можуть швидко закінчитися під час інтенсивних атак.