Очередной брак по расчету — пограничники разоблачили уклониста

Задержанная работниками ГПСУ пара, пытавшаяся уехать за границу. Фото: ГПСУ

Украинская пара заключила фиктивный брак, чтобы незаконно уехать за границу. Уклониста, якобы сопровождавшего свою жену с инвалидностью, разоблачили пограничники на украинско-польской границе.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Фиктивный брак заключили 20-летний парень и 19-летняя девушка, имеющая инвалидность ІІ группы. Работники ГПСУ обнаружили незаконное пересечение границы украинской парой на КПП Рава-Русская. Мужчина якобы осуществлял сопровождение лица с инвалидностью.

"От правоохранителей невеста получила оригинальный свадебный подарок — подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу", — указали сотрудники ГПСУ.

Свидетельство о браке. Фото: ГПСУ

Свидетельство об инвалидности. Фото: ГПСУ

Сообщения о задержании уклониста на границе. Фото: скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, Государственная пограничная служба назвала наиболее распространенные основания для выезда мужчин за границу. На сегодняшний день ежесуточно Украину покидает 6 тысяч мужчин призывного возраста.

Добавим, украинские пограничники задержали уклониста, который пытался тайно покинуть Украину. Также были задержаны и водители транспортного средства, которые тоже пытались ввести пограничников в заблуждение.