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Черговий шлюб із розрахунку — прикордонники викрили ухилянта

22 грудня 2023 13:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Черговий шлюб із розрахунку — прикордонники викрили ухилянта
Затримала працівниками ДПСУ пара, що намагалися виїхати за кордон. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українська пара уклала фіктивний шлюб, щоб незаконно виїхати за кордон. Ухилянт, який нібито супроводжував свою дружину з інвалідністю, викрили прикордонники на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Фіктивний шлюб уклали 20-річний хлопець та 19-річна дівчина, яка має інвалідність ІІ групи. Працівники ДПСУ виявили незаконний перетин кордону українською парою на КПП Рава-Руська. Чоловік нібито здійснював супровід особи з інвалідністю.

"Від правоохоронців наречена отримала оригінальний весільний подарунок — підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон", — вказали співробітники ДПСУ.

Свідоцтво про шлюб
Свідоцтво про шлюб. Фото: ДПСУ
Посвідчення про інвалідність
Посвідчення про інвалідність. Фото: ДПСУ
Повідомлення про затримання ухилянта на кордоні
Повідомлення про затримання ухилянта на кордоні. Фото: скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, Державна прикордонна служба назвала найбільш поширені підстави для виїзду чоловіків за кордон. На сьогодні щодобово Україну залишає 6 тисяч чоловіків призовного віку.

Додамо, українські прикордонники затримали ухилянта, який намагався таємно покинути Україну. Також було затримано і водіїв транспортного засобу, які теж намагалися ввести прикордонників в оману.

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