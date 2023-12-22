Черговий шлюб із розрахунку — прикордонники викрили ухилянта

Затримала працівниками ДПСУ пара, що намагалися виїхати за кордон. Фото: ДПСУ

Українська пара уклала фіктивний шлюб, щоб незаконно виїхати за кордон. Ухилянт, який нібито супроводжував свою дружину з інвалідністю, викрили прикордонники на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Фіктивний шлюб уклали 20-річний хлопець та 19-річна дівчина, яка має інвалідність ІІ групи. Працівники ДПСУ виявили незаконний перетин кордону українською парою на КПП Рава-Руська. Чоловік нібито здійснював супровід особи з інвалідністю.

"Від правоохоронців наречена отримала оригінальний весільний подарунок — підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон", — вказали співробітники ДПСУ.

Свідоцтво про шлюб. Фото: ДПСУ

Посвідчення про інвалідність. Фото: ДПСУ

Повідомлення про затримання ухилянта на кордоні. Фото: скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, Державна прикордонна служба назвала найбільш поширені підстави для виїзду чоловіків за кордон. На сьогодні щодобово Україну залишає 6 тисяч чоловіків призовного віку.

Додамо, українські прикордонники затримали ухилянта, який намагався таємно покинути Україну. Також було затримано і водіїв транспортного засобу, які теж намагалися ввести прикордонників в оману.