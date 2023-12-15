Хотів таємно "зникнути" — прикордонники виявили ухилянта на кордоні з Польщею

Затриманий ухилянт. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники затримали ухилянта, який намагався таємно покинути Україну. Також було затримано і водіїв транспортного засобу, які теж намагалися ввести прикордонників в оману.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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"Зникнення" пасажира

Українець, що їхав в мікроавтобусі до Польщі, за допомогою нехитрої маніпуляції сподівався уникнути проходження контролю. Він просто вийшов із салону, поки здійснювалася перевірка автомобіля та документів подорожніх, і повернувся після закінчення огляду. А щоб у прикордонників не виникло сумнівів щодо кількості осіб, один із водіїв заховався на задньому сидінні.

Один із затриманих. Джерело: ДПСУ

Однак під час спроби виїзду з пункту пропуску порушників викрив прикордонний наряд.

Автобус, в якому їхав ухилянт. Джерело: ДПСУ

"Таємному" пасажиру відмовлено в перетинанні кордону та складено адмінпротокол. Водіям — загрожує кримінальна відповідальність", — кажуть прикордонники.

Нагадаємо, що раніше на Одещині викрили чергових ухилянтів, які намагалися перетнути державний кордон. Затримали чоловіків призовного віку за допомогою дрона з тепловізором під час втечі до Молдови.

Також не так давно ДПСУ затримала порушника, який вдруге намагався незаконно перетнути кордон. Інцидент трапився на кордоні зі Словаччиною.