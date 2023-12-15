Хотел тайно "исчезнуть" — пограничники выявили уклониста на границе с Польшей
Украинские пограничники задержали уклониста, который пытался тайно покинуть Украину. Также были задержаны и водители транспортного средства, которые тоже пытались ввести пограничников в заблуждение.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Исчезновение" пассажира
Украинец, ехавший в микроавтобусе в Польшу, с помощью бесхитростной манипуляции надеялся избежать прохождения контроля. Он просто вышел из салона, пока производилась проверка автомобиля и документов путешественников, и вернулся после окончания осмотра. А чтобы у пограничников не возникло сомнений в количестве лиц, один из водителей спрятался на заднем сиденье.
Однако при попытке выезда из пункта пропуска нарушителей разоблачил пограничный наряд.
"Тайному" пассажиру отказано в пересечении границы и составлен админпротокол. Водителям — грозит уголовная ответственность", — говорят пограничники.
Напомним, что ранее в Одесской области разоблачили очередных уклонистов, пытавшихся пересечь государственную границу. Задержали мужчин призывного возраста с помощью дрона с тепловизором во время бегства в Молдову.
Также не так давно ГПСУ задержала нарушителя, вторично пытавшегося незаконно пересечь границу. Инцидент произошел на границе со Словакией.
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