Хотел тайно "исчезнуть" — пограничники выявили уклониста на границе с Польшей

Задержанный уклонист. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники задержали уклониста, который пытался тайно покинуть Украину. Также были задержаны и водители транспортного средства, которые тоже пытались ввести пограничников в заблуждение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Украинец, ехавший в микроавтобусе в Польшу, с помощью бесхитростной манипуляции надеялся избежать прохождения контроля. Он просто вышел из салона, пока производилась проверка автомобиля и документов путешественников, и вернулся после окончания осмотра. А чтобы у пограничников не возникло сомнений в количестве лиц, один из водителей спрятался на заднем сиденье.

Один из задержанных. Источник: ГНСУ

Однако при попытке выезда из пункта пропуска нарушителей разоблачил пограничный наряд.

Автобус, в котором ехал уклонист. Источник: ГНСУ

"Тайному" пассажиру отказано в пересечении границы и составлен админпротокол. Водителям — грозит уголовная ответственность", — говорят пограничники.

Напомним, что ранее в Одесской области разоблачили очередных уклонистов, пытавшихся пересечь государственную границу. Задержали мужчин призывного возраста с помощью дрона с тепловизором во время бегства в Молдову.

Также не так давно ГПСУ задержала нарушителя, вторично пытавшегося незаконно пересечь границу. Инцидент произошел на границе со Словакией.