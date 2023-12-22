Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В ДПСУ розповіли про найпоширеніші підстави для чоловіків щоб покинути Україну arrow

В ДПСУ розповіли про найпоширеніші підстави для чоловіків щоб покинути Україну

22 грудня 2023 01:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ДПСУ розповіли про найпоширеніші підстави для чоловіків щоб покинути Україну
Черга з авто на перетині кордону. Ілюстративне фото: Західний кордон
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Державна прикордонна служба назвала найбільш поширені підстави для виїзду чоловіків за кордон. На сьогоднішній день щодобово Україну залишає 6 тисяч чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у ДПСУ, повідомила Политика Страны.

Читайте також:

Як чоловіки вибираються за кордон

Загалом чоловіки залишають Україну через наступні підстави:

  • 45-50% — це водії транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, внесені до системи "Шлях". Тобто вони мають повернутися додому у визначений термін;
  • 15-17% — люди з інвалідністю та багатодітні батьки;
  • 7% — визнані непридатними до військової служби;
  • 3% — виїзд волонтерів за системою "Шлях" (часто використовується для виїзду ухилянтів).

Ще одна підстава покинути країну — це супроводжуючі інвалідів та чиновники, які їдуть у службове відрядження. Також трапляються випадки, коли чоловіки міняли стать у документах.

Раніше ми повідомляли, що щодня з України виїжджає по шість тисяч чоловіків призовного віку. З них лише 150-200 осіб виїжджають як волонтери за системою "Шлях".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі