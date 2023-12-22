В ДПСУ розповіли про найпоширеніші підстави для чоловіків щоб покинути Україну

Черга з авто на перетині кордону. Ілюстративне фото: Західний кордон

Державна прикордонна служба назвала найбільш поширені підстави для виїзду чоловіків за кордон. На сьогоднішній день щодобово Україну залишає 6 тисяч чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у ДПСУ, повідомила Политика Страны.

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Загалом чоловіки залишають Україну через наступні підстави:

45-50% — це водії транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, внесені до системи "Шлях". Тобто вони мають повернутися додому у визначений термін;

15-17% — люди з інвалідністю та багатодітні батьки;

7% — визнані непридатними до військової служби;

3% — виїзд волонтерів за системою "Шлях" (часто використовується для виїзду ухилянтів).

Ще одна підстава покинути країну — це супроводжуючі інвалідів та чиновники, які їдуть у службове відрядження. Також трапляються випадки, коли чоловіки міняли стать у документах.

Раніше ми повідомляли, що щодня з України виїжджає по шість тисяч чоловіків призовного віку. З них лише 150-200 осіб виїжджають як волонтери за системою "Шлях".