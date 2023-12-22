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В ГПСУ рассказали о самых распространенных основаниях для мужчин, чтобы покинуть Украину

22 декабря 2023 01:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГПСУ рассказали о самых распространенных основаниях для мужчин, чтобы покинуть Украину
Очередь с авто на пересечении границы. Иллюстративное фото: Западная граница
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Государственная пограничная служба назвала наиболее распространенные основания для выезда мужчин за границу. На сегодняшний день ежесуточно Украину покидает 6 тысяч мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в ГНСУ, сообщила Политика Страны.

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В целом мужчины покидают Украину по следующим основаниям:

  • 45-50% — это водители транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров, внесенные в систему "Путь". То есть, они должны вернуться домой в определенный срок;
  • 15-17% — люди с инвалидностью и многодетные родители;
  • 7% — признаны непригодными к военной службе;
  • 3% — выезд волонтеров по системе "Путь" (часто используется для выезда уклонянтов).

Еще одно основание покинуть страну — это сопровождающие инвалидов и чиновники, которые едут в служебную командировку. Также бывают случаи, когда мужчины меняли пол в документах.

Ранее мы сообщали, что ежедневно из Украины уезжает по шесть тысяч мужчин призывного возраста. Из них только 150-200 человек выезжают в качестве волонтеров по системе "Путь".

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