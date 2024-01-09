Очередь заблокированных дальнобойщиков на границе с Польшей достигла 12 км

ДТП вблизи Перемышля. Фото: Facebook Пожарной службы Жешува

На границе Польши и Украины очередь заблокированных дальнобойщиков растянулась на 12 километров. Украинцы остались заблокированы на польской стороне возле пункта пропуска Гребенное.

Об этом сообщают СМИ.

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Ситуация на границе с Польшей критическая

Ситуация становится критической, поскольку температура воздуха снизилась до -18 ℃. В связи с этим в некоторых грузовиках сели аккумуляторы и заглохли двигатели.

Польские водители грузовиков с 6 ноября блокируют несколько пунктов пропуска из Украины. Они потребовали от ЕС восстановить систему получения разрешений на работу украинских компаний на территории блока.

Дариуш Садовый, владелец транспортной компании, сообщил, что украинцы забирают работу у поляков из-за более низких тарифов. Он добавил, что двое его коллег по бизнесу уже обанкротились, еще двое приостановили свою деятельность.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут судить народного депутата, уехавшего за границу по поддельным документам. Он решил уехать на отдых.

Напоминаем, что в Подкарпатском воеводстве Польши, расположенном вблизи границы с Украиной, произошло ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали люди.