Нардеп виїхав з України на відпочинок за підробленими документами — як його покарають
В Україні судитимуть народного депутата, який виїхав за кордон за підробленими документами. Він вирішив поїхати на відпочинок.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Незаконний виїзд нардепа за кордон
"Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що народний обранець вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон.
Він підготував заяву від свого імені на ім’я очільника МОЗ з проханням надати йому документи, необхідні для перетину державного кордону України, з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування.
Отримавши документи, нардеп перетнув державний кордон самостійно після виїзду з країни його батька.
"В подальшому батько повернувся до України набагато раніше, ніж нардеп. Народний обранець перебував поза межами України понад місяць на відпочинку", — йдеться у повідомленні.
Народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії він зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.
Нагадаємо, на Закарпатті блогер-ухилянт в прямому ефірі намагався перетнути річку Тиса, аби незаконно дістатись до Угорщини. Однак йому завадила холодна вода, страх перед смертю та прикордонники.
Також ми писали, що в Україні будуть судити жителя Буковини, який намагався переправити трьох військовозобов'язаних чоловіків до Молдови. Свої "послуги" він оцінив у 19 тисяч доларів.
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