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Нардеп виїхав з України на відпочинок за підробленими документами — як його покарають

9 січня 2024 10:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардеп виїхав з України на відпочинок за підробленими документами — як його покарають
Черги на кордоні України. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні судитимуть народного депутата, який виїхав за кордон за підробленими документами. Він вирішив поїхати на відпочинок.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що народний обранець вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон.

Він підготував заяву від свого імені на ім’я очільника МОЗ з проханням надати йому документи, необхідні для перетину державного кордону України, з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування.

Отримавши документи, нардеп перетнув державний кордон самостійно після виїзду з країни його батька.

"В подальшому батько повернувся до України набагато раніше, ніж нардеп. Народний обранець перебував поза межами України понад місяць на відпочинку", — йдеться у повідомленні.

Народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії він зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Закарпатті блогер-ухилянт в прямому ефірі намагався перетнути річку Тиса, аби незаконно дістатись до Угорщини. Однак йому завадила холодна вода, страх перед смертю та прикордонники.

Також ми писали, що в Україні будуть судити жителя Буковини, який намагався переправити трьох військовозобов'язаних чоловіків до Молдови. Свої "послуги" він оцінив у 19 тисяч доларів. 

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