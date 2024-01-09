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Нардеп уехал из Украины на отдых по поддельным документам — как его накажут

9 января 2024 10:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нардеп уехал из Украины на отдых по поддельным документам — как его накажут
Очереди на границе Украины. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине будут судить народного депутата, который выехал за границу по поддельным документам. Он решил уехать на отдых.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что народный избранник внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых уехал за границу.

Он подготовил заявление от своего имени на имя главы Минздрава с просьбой предоставить ему документы, необходимые для пересечения государственной границы Украины, со срочной необходимостью сопровождения его отца на лечение.

Получив документы, нардеп пересек государственную границу самостоятельно после выезда из страны отца.

"В дальнейшем отец вернулся в Украину гораздо раньше, чем нардеп. Народный избранник находился за пределами Украины более месяца на отдыхе", — говорится в сообщении.

Народный депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании он останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, на Закарпатье блогер-уклонист в прямом эфире пытался пересечь реку Тиса, чтобы незаконно добраться до Венгрии. Однако ему помешала холодная вода, страх перед смертью и пограничники.

Также мы писали, что в Украине будут судить жителя Буковины, пытавшегося переправить трех военнообязанных мужчин в Молдову. Свои "услуги" он оценил в 19 тысяч долларов.

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