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Черга заблокованих далекобійників на кордоні з Польщею сягнула 12 км

9 січня 2024 16:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Черга заблокованих далекобійників на кордоні з Польщею сягнула 12 км
ДТП поблизу Перемишля. Фото: Facebook Пожежної служби Жешува
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На кордоні Польщі та України черга заблокованих далекобійників розтягнулася на 12 кілометрів. Українці залишилися заблокованими на польському боці біля пункту пропуску Гребенне.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Ситуація на кордоні з Польщею критична

Ситуація стає критична, оскільки температура повітря знизилася до -18 ℃. В зв'язку з цим у деяких вантажівках сіли акумулятори та заглохли двигуни. 

Польські водії вантажівок з 6 листопада блокують кілька пунктів пропуску з Україною. Вони вимагають від ЄС відновити систему отримання дозволів на роботу українських компаній на території блоку.

Даріуш Садовий, власник транспортної компанії, повідомив, що українці забирають роботу в поляків через нижчі тарифи. Він додав, що двоє його колег по бізнесу вже збанкрутували, ще двоє призупинили свою діяльність.

Раніше ми повідомляли, що в Україні судитимуть народного депутата, який виїхав за кордон за підробленими документами. Він вирішив поїхати на відпочинок.

Нагадуємо, що у Підкарпатському воєводстві Польщі, що розташоване поблизу кордону з Україною, сталася ДТП. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого є постраждалі.

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