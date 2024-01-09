Черга заблокованих далекобійників на кордоні з Польщею сягнула 12 км

ДТП поблизу Перемишля. Фото: Facebook Пожежної служби Жешува

На кордоні Польщі та України черга заблокованих далекобійників розтягнулася на 12 кілометрів. Українці залишилися заблокованими на польському боці біля пункту пропуску Гребенне.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Ситуація на кордоні з Польщею критична

Ситуація стає критична, оскільки температура повітря знизилася до -18 ℃. В зв'язку з цим у деяких вантажівках сіли акумулятори та заглохли двигуни.

Польські водії вантажівок з 6 листопада блокують кілька пунктів пропуску з Україною. Вони вимагають від ЄС відновити систему отримання дозволів на роботу українських компаній на території блоку.

Даріуш Садовий, власник транспортної компанії, повідомив, що українці забирають роботу в поляків через нижчі тарифи. Він додав, що двоє його колег по бізнесу вже збанкрутували, ще двоє призупинили свою діяльність.

Раніше ми повідомляли, що в Україні судитимуть народного депутата, який виїхав за кордон за підробленими документами. Він вирішив поїхати на відпочинок.

Нагадуємо, що у Підкарпатському воєводстві Польщі, що розташоване поблизу кордону з Україною, сталася ДТП. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого є постраждалі.