Взрыв на Житомирщине 2 июля - где перекрыто движение

Взрыв на заправке на Житомирщине. Фото: кадр из видео

В среду, 2 июля, вблизи Житомира, на 126-м километре международной автотрассы Киев — Чоп, произошел взрыв. Из-за этого движение автотранспорта в обоих направлениях было полностью перекрыто.

Об этом сообщила Патрульная полиция Житомирской области, передает "Суспільне".

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Инцидент произошел недалеко от села Березина Житомирского района. В результате происшествия водителям приходится пользоваться объездными путями.

Для движения в направлении города Ровно организован объезд через село Тесновка с последующим проездом до поселка Черняхов. В направлении Киева объезд пролегает через разворот вблизи села Гадзинка с последующим движением через поселки Черняхов и Головино.

Также альтернативными маршрутами являются выезд через село Тесновка на развязке вблизи села Олиевка, а также прохождение через поселки Черняхов и Головино.

Кроме того, в Житомирском областном центре контроля и профилактики болезней посоветовали всем жителям плотно закрыть окна и, по возможности, оставаться дома.

Рекомендации жителям Житомирщины. Фото: МИНЗДРАВ

Напомним, что вечером 2 июля в Житомире произошли сильные взрывы на территории одной из автозаправочных станций города. На место инцидента оперативно прибыли службы экстренного реагирования.

Медицинский директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Житомирского областного совета Виктор Гринев сообщил, что в результате инцидента госпитализированы две женщины.