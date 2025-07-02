Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вибух поблизу Житомира — медики заявили про багатьох поранених

Вибух поблизу Житомира — медики заявили про багатьох поранених

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 19:50
Вибух на Житомирщині 2 липня - що відомо про постраждалих
Вибух на Житомирщині. Фото: Суспільне

У середу, 2 липня, на Житомирщині стався вибух, внаслідок чого люди отримали поранення.

Про це повідомив медичний директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради Віктор Гриньов у коментарі "Суспільному".

Реклама
Читайте також:

Які наслідки вибуху у Житомирській області

За словами Гриньова, внаслідок інциденту госпіталізовано двох жінок: одну доставлено до обласної лікарні, другу — до другої міської лікарні.

За попередніми даними, кількість поранених значно більша, проте точна інформація уточнюється.

На місце події оперативно направлено близько двадцяти автомобілів швидкої медичної допомоги. Проте через значні затори на трасі не всі машини змогли вчасно дістатися до постраждалих.

Нагадаємо, що ввечері 2 липня у Житомирі пролунали потужні вибухи, що сталися на території однієї з автозаправних станцій міста. На цей момент на місці події працюють оперативні служби, які проводять заходи для локалізації ситуації та забезпечення безпеки мешканців.

Раніше стало відомо, що у центрі Житомира сталася стрілянина. Є загиблі. 

вибух медики Житомирська область поранення постраждалі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації