Вибух на Житомирщині 2 липня - що відомо про постраждалих

Вибух на Житомирщині. Фото: Суспільне

У середу, 2 липня, на Житомирщині стався вибух, внаслідок чого люди отримали поранення.

Про це повідомив медичний директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради Віктор Гриньов у коментарі "Суспільному".

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За словами Гриньова, внаслідок інциденту госпіталізовано двох жінок: одну доставлено до обласної лікарні, другу — до другої міської лікарні.

За попередніми даними, кількість поранених значно більша, проте точна інформація уточнюється.

На місце події оперативно направлено близько двадцяти автомобілів швидкої медичної допомоги. Проте через значні затори на трасі не всі машини змогли вчасно дістатися до постраждалих.

Нагадаємо, що ввечері 2 липня у Житомирі пролунали потужні вибухи, що сталися на території однієї з автозаправних станцій міста. На цей момент на місці події працюють оперативні служби, які проводять заходи для локалізації ситуації та забезпечення безпеки мешканців.

Раніше стало відомо, що у центрі Житомира сталася стрілянина. Є загиблі.