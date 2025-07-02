Вибух на Житомирщині 2 липня - де перекрито рух

Вибух на заправці на Житомирщині. Фото: кадр з відео

У середу, 2 липня, поблизу Житомира, на 126-му кілометрі міжнародної автотраси Київ — Чоп, стався вибух. Через це рух автотранспорту в обох напрямках було повністю перекрито.

Про це повідомила Патрульна поліція Житомирської області, передає "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Що відомо про перекриття руху на Житомирщині

Інцидент стався неподалік села Березина Житомирського району. Внаслідок події водіям доводиться користуватися об’їзними шляхами.

Для руху в напрямку міста Рівне організовано об’їзд через село Теснівка з подальшим проїздом до селища Черняхів. У напрямку Києва об’їзд пролягає через розворот поблизу села Гадзинка з подальшим рухом через селища Черняхів та Головине.

Також альтернативними маршрутами є виїзд через село Теснівка на розв’язці поблизу села Оліївка, а також проходження через селища Черняхів і Головине.

Крім того, у Житомирському обласному центрі контролю та профілактики хвороб порадили усім жителям щільно зачинити вікна та, за можливості, залишатися вдома.

Рекомендації жителям Житомирщини. Фото: МОЗ

Нагадаємо, що ввечері 2 липня в Житомирі сталися сильні вибухи на території однієї з автозаправних станцій міста. На місце інциденту оперативно прибули служби екстреного реагування.

Медичний директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради Віктор Гриньов повідомив, що внаслідок інциденту госпіталізовано двох жінок.