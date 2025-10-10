Видео
Главная Новости дня Обстрелы РФ на Черниговщине привели к проблемам с образованием

Обстрелы РФ на Черниговщине привели к проблемам с образованием

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 23:46
В Черниговской области уже треть школ работает дистанционно из-за обстрелов оккупантов РФ
Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Фото: Кадр из видео

Сфера образования на Черниговщине сталкивается с существенными вызовами из-за постоянных обстрелов российских оккупантов. В области значительно уменьшилось количество учеников, а треть школ перешла на "дистанционку".

Об этом корреспонденту Новини.LIVE во время дискуссии "Образование для устойчивости и победы: диалог прифронтовых общин" сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Читайте также:

Какова ситуация с образованием на Черниговщине

Согласно информации Чауса, за последние годы количество учеников на Черниговщине сократилось на 48%, а общая численность населения — на 42%. Вследствие военных действий все больше школ вынуждены переходить на дистанционное обучение. Сейчас почти треть учебных заведений области функционирует в онлайн-формате.

Вячеслав Чаус подчеркнул необходимость создания условий, способствующих возвращению жителей в свои дома и их дальнейшему пребыванию на Черниговщине. Он также отметил важность обеспечения качественного онлайн-образования для детей в случаях, когда очное обучение невозможно.

"Мы должны сделать все, чтобы мотивировать людей возвращаться домой и оставаться здесь, на Черниговщине. Если невозможно очное обучение — должны обеспечить качественное онлайн-образование для детей", — отметил Чаус.

Во встрече приняли участие председатель Ассоциации прифронтовых городов Игорь Терехов, председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, представители громад и педагоги.

Ранее в МОН сообщили, что около 303 тысячи учеников находятся за рубежом. Министерство внедряет новые политики, чтобы поощрять школьников возвращаться домой.

А министр образования Оксен Лисовой ответил, что нужно менять в образовании. Он считает, что победа в войне без развития образования не будет полноценной.

