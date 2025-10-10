Відео
Через обстріли РФ на Чернігівщині біда з освітою — яка ситуація

Через обстріли РФ на Чернігівщині біда з освітою — яка ситуація

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 23:46
У Чернігівській області вже третина шкіл працює дистанційно через обстріли окупантів РФ
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Фото: Кадр з відео

Галузь освіти на Чернігівщині стикається з суттєвими викликами через постійні обстріли російських окупантів. В області значно поменшало учнів, а третина шкіл перейшла на "дистанційку".

Про це кореспондентці Новини.LIVE під час дискусії "Освіта для стійкості та перемоги: діалог прифронтових громад" повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Читайте також:

Яка ситуація з освітою на Чернігівщині

Згідно з інформацією Чауса, за останні роки кількість учнів на Чернігівщині скоротилася на 48%, а загальна чисельність населення — на 42%. Внаслідок військових дій все більше шкіл змушені переходити на дистанційне навчання. Наразі майже третина навчальних закладів області функціонує в онлайн-форматі.

В'ячеслав Чаус підкреслив необхідність створення умов, які сприятимуть поверненню жителів до своїх домів та їхньому подальшому перебуванню на Чернігівщині. Він також зазначив важливість забезпечення якісної онлайн-освіти для дітей у випадках, коли очне навчання є неможливим.

"Ми маємо зробити все, щоб мотивувати людей повертатися додому і залишатися тут, на Чернігівщині. Якщо неможливе очне навчання — маємо забезпечити якісну онлайн-освіту для дітей", — зазначив Чаус.

У зустрічі взяли участь голова Асоціації прифронтових міст Ігор Терехов, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, представники громад та освітяни.

Раніше в МОН повідомили, що близько 303 тисячі учнів перебувають за кордоном. Міністерство впроваджує нові політики, аби заохочувати школярів повертатися додому. 

А міністр освіти Оксен Лісовий відповів, що потрібно змінювати в освіті. Він вважає, що перемога у війні без розвитку освіти не буде повноцінною.

освіта школи навчання Чернігівська область обстріли школярі війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
