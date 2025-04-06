Атака на Киев 6 апреля — повреждены офисы СМИ

Поврежденное из-за обстрела помещение. Фото: скриншот

Россияне в воскресенье, 6 апреля, атаковали Киев баллистическими ракетами. Из-за обстрела повреждены офисы украинских и международных СМИ.

Об этом сообщили на странице канала FREEДОМ.

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Из-за утреннего удара по бизнес-центру в Оболонском районе Киева повреждены помещения СМИ. Речь идет о телеканалах FREEДОМ, "Дом", редакции UATV (английский, испанский, арабский, португальский), The Gaze, а также диджитал-отдел и технических служб.

Во время обстрела в помещении не было работников СМИ. Поэтому, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский в обращении после обстрела 6 апреля заявил, что наша страна нуждается в срочном усилении ПВО. По его словам, над этим уже работают.

Также на атаку отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он отметил, что партнеры должны усилить давление на Россию, чтобы прекратить убийства мирных людей.