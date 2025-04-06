Атака на Київ 6 квітня — пошкоджені офіси ЗМІ

Пошкоджене через обстріл приміщення. Фото: скриншот

Росіяни в неділю, 6 квітня, атакували Київ балістичними ракетами. Через обстріл пошкоджено офіси українських і міжнародних ЗМІ.

Про це повідомили на сторінці каналу FREEДОМ.

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Через ранковий удар по бізнес-центру в Оболонському районі Києва пошкоджені приміщення ЗМІ. Йдеться про телеканали FREEДОМ, "Дім", редакцію UATV (англійська, іспанська, арабська, португальська), The Gaze, а також діджитал-відділ і технічних служб.

Під час обстрілу у приміщенні не було працівників ЗМІ. Відтак, на щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, глава України Володимир Зеленський у зверненні після обстрілу 6 квітня заявив, що наша країна потребує термінового підсилення ППО. За його словами, над цим вже працюють.

Також на атаку відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зазначив, що партнери мають посилити тиск на Росію, аби припинити вбивства мирних людей.