Когда в 2026 году переводят часы на зимнее время: дата

Девушка выключает будильник. Иллюстративное фото: Magnific

Осенью 2026 года Украина вновь перейдет на зимнее время. В ночь на 25 октября стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. Таким образом, ночь станет длиннее на один час.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Когда Украина перейдет на зимнее время

В Украине переход с летнего на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", которое действует в настоящее время.

В 2026 году переход приходится на 25 октября. В 04:00 по киевскому времени стрелки часов нужно будет перевести на один час назад — на 03:00.

Таким образом, ночь с 24 на 25 октября продлится на час дольше.

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Что известно об отмене перевода часов в Украине

Вопрос об отмене сезонного перехода на летнее время в Украине остается нерешенным.

В июле 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4201 "Об исчислении времени в Украине". Документ предусматривает отмену сезонного перевода часов и введение в Украине постоянного киевского времени.

Однако законопроект не вступил в силу. В официальной анкете документа Верховной Рады указано, что после принятия он был направлен на подпись Президенту Украины.

Поэтому пока продолжает действовать действующий порядок, определенный постановлением Кабмина № 509. Соответственно, в октябре 2026 года сезонный переход на зимнее время состоится.

Нужно ли переводить часы на телефоне

На большинстве современных смартфонов, планшетов и компьютеров время меняется автоматически, если в настройках включена автоматическая установка даты, времени и часового пояса.

В то же время механические часы, часть будильников и некоторые другие устройства нужно будет настроить вручную.

Как подготовиться к смене времени

Перевод часов на час назад меняет привычный график сна и активности. Чтобы легче адаптироваться к новому режиму, можно заранее постепенно сдвигать время засыпания и пробуждения.

Также стоит придерживаться стабильного графика сна и не сокращать его продолжительность. Достаточное количество естественного света в первой половине дня может помочь организму адаптироваться к новому расписанию.

После перевода часов у людей может измениться привычное время пробуждения и засыпания, поэтому в первые дни стоит учитывать возможную сонливость во время вождения автомобиля или выполнения задач, требующих концентрации.

Итак, в ночь на 25 октября 2026 года в 04:00 часы в Украине нужно будет перевести на 03:00. Переход состоится в соответствии с действующими правилами, поскольку законопроект №4201 об отмене сезонного перевода времени до сих пор не вступил в силу.

Новини.LIVE сообщали, что в конце сентября ожидается слабый всплеск геомагнитной активности. В период с 25 по 28 сентября прогнозируются незначительные колебания, которые продлятся несколько дней. В то же время сильных и продолжительных магнитных бурь до конца месяца не ожидается.

Новини.LIVE также писали, что зима 2026–2027 годов в Украине может быть преимущественно мягкой, хотя кратковременные похолодания и снегопады не исключаются. Наибольшая вероятность зимних явлений прогнозируется в январе. Декабрь и февраль, по предварительной оценке, могут быть теплее.