Коли переводять годинники на зимовий час у 2026 році: дата

Дівчина вимикає будильник. Ілюстративне фото: Magnific

Восени 2026 року Україна знову перейде на зимовий час. У ніч проти 25 жовтня стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад. Таким чином, ніч стане довшою на годину.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Коли Україна перейде на зимовий час

В Україні перехід із літнього на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України", яка є чинною.

У 2026 році перехід припадає на 25 жовтня. О 04:00 за київським часом стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад — на 03:00.

Отже, ніч із 24 на 25 жовтня триватиме на годину довше.

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Що відомо про скасування переведення годинників в Україні

Питання скасування сезонної зміни часу в Україні залишається невирішеним.

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". Документ передбачає скасування сезонного переведення годинників і встановлення в Україні постійного київського часу.

Однак законопроєкт не набув чинності. В офіційній картці документа Верховної Ради зазначено, що його після ухвалення було направлено на підпис Президенту України.

Тому наразі продовжує діяти чинний порядок, визначений постановою Кабміну №509. Відповідно, у жовтні 2026 року сезонний перехід на зимовий час відбудеться.

Чи потрібно переводити годинник на телефоні

На більшості сучасних смартфонів, планшетів і комп’ютерів час змінюється автоматично, якщо в налаштуваннях увімкнено автоматичне визначення дати, часу та часового поясу.

Водночас механічні годинники, частину будильників та деякі інші пристрої потрібно буде налаштувати вручну.

Як підготуватися до зміни часу

Переведення годинника на годину назад змінює звичний розклад сну та активності. Щоб легше адаптуватися до нового режиму, можна заздалегідь поступово зміщувати час засинання та пробудження.

Також варто дотримуватися стабільного графіка сну та не скорочувати його тривалість. Достатня кількість природного світла в першій половині дня може допомогти організму адаптуватися до нового розкладу.

Після переведення годинників у людей може змінитися звичний час пробудження та засинання, тому перші дні варто враховувати можливу сонливість під час керування автомобілем або виконання завдань, які потребують концентрації.

Отже, у ніч проти 25 жовтня 2026 року о 04:00 годинники в Україні потрібно буде перевести на 03:00. Перехід відбудеться відповідно до чинних правил, оскільки законопроєкт №4201 про скасування сезонного переведення часу досі не набув чинності.

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