Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

В ночь с субботы на воскресенье, 25 октября, украинцы переведут часы на зимнее время. В четыре часа утра стрелки нужно повернуть на час назад — на три часа, так что можно будет поспать на час дольше. Смена времени состоится в ночь с субботы на воскресенье.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Когда Украина перейдет на зимнее время

Большинство современных смартфонов, компьютеров и других устройств переводят часы автоматически, если в настройках правильно установлен часовой пояс. Механические часы нужно будет настроить вручную.

Сезонный переход на летнее и зимнее время в Украине ввели еще в советские времена в 1981 году. Сейчас переход на летнее и зимнее время происходит дважды в год — в соответствии с действующим порядком, в последнее воскресенье марта и октября.

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект об отмене сезонного перевода часов и сохранении зимнего времени. Однако документ так и не вступил в силу, поскольку президент его не подписал. Поэтому этой ночью украинцы снова будут переводить стрелки.

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Сторонники постоянного зимнего времени считают, что оно лучше соответствует естественной смене света и темноты, а также биологическим ритмам человека. Министерство здравоохранения также поддерживает сохранение стандартного зимнего времени.

В то же время противники такого решения отмечают, что в восточных регионах страны летом солнце вставало бы очень рано, а темнеть начинало бы раньше. Также обсуждаются возможные неудобства из-за разницы во времени с отдельными странами Европейского Союза.

Как сообщали Новини.LIVE, переход на зимнее время может временно повлиять на самочувствие. Люди могут испытывать усталость, сонливость, раздражительность и снижение концентрации внимания, а также испытывать трудности с засыпанием или утренним пробуждением.

Как сообщали Новини.LIVE, переход на зимнее время изменяет показания часов, но не влияет на естественное движение Солнца. Из-за географического положения Украины рассвет и закат в разных городах наступают в разное время. В частности, разница между Харьковом и Ужгородом превышает 50 минут. После перевода часов 25 октября украинцы по новому времени будут встречать рассвет и вечерние сумерки раньше.