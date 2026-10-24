Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Часы на час назад: этой ночью Украина перейдет на зимнее время

Часы на час назад: этой ночью Украина перейдет на зимнее время

Ua ru
24 октября 2026 12:44
Переход на зимнее время 25 октября: как перевести часы в Украине Новини.LIVE
Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

В ночь с субботы на воскресенье, 25 октября, украинцы переведут часы на зимнее время. В четыре часа утра стрелки нужно повернуть на час назад — на три часа, так что можно будет поспать на час дольше. Смена времени состоится в ночь с субботы на воскресенье.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Когда Украина перейдет на зимнее время

Большинство современных смартфонов, компьютеров и других устройств переводят часы автоматически, если в настройках правильно установлен часовой пояс. Механические часы нужно будет настроить вручную.

Сезонный переход на летнее и зимнее время в Украине ввели еще в советские времена в 1981 году. Сейчас переход на летнее и зимнее время происходит дважды в год — в соответствии с действующим порядком, в последнее воскресенье марта и октября.

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект об отмене сезонного перевода часов и сохранении зимнего времени. Однако документ так и не вступил в силу, поскольку президент его не подписал. Поэтому этой ночью украинцы снова будут переводить стрелки.

Читайте также:

Сторонники постоянного зимнего времени считают, что оно лучше соответствует естественной смене света и темноты, а также биологическим ритмам человека. Министерство здравоохранения также поддерживает сохранение стандартного зимнего времени.

В то же время противники такого решения отмечают, что в восточных регионах страны летом солнце вставало бы очень рано, а темнеть начинало бы раньше. Также обсуждаются возможные неудобства из-за разницы во времени с отдельными странами Европейского Союза.

Как сообщали Новини.LIVE, переход на зимнее время может временно повлиять на самочувствие. Люди могут испытывать усталость, сонливость, раздражительность и снижение концентрации внимания, а также испытывать трудности с засыпанием или утренним пробуждением.

Как сообщали Новини.LIVE, переход на зимнее время изменяет показания часов, но не влияет на естественное движение Солнца. Из-за географического положения Украины рассвет и закат в разных городах наступают в разное время. В частности, разница между Харьковом и Ужгородом превышает 50 минут. После перевода часов 25 октября украинцы по новому времени будут встречать рассвет и вечерние сумерки раньше.

закон здоровье осень перевод часов часы
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации