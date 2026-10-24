Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти неділі, 25 жовтня, українці переведуть годинники на зимовий час. О четвертій ранку стрілки потрібно повернути на годину назад — на третю, тож можна буде поспати на годину довше. Зміна часу відбудеться в ніч із суботи на неділю.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Коли Україна перейде на зимовий час

Більшість сучасних смартфонів, комп’ютерів та інших пристроїв переводять годинники автоматично, якщо в налаштуваннях правильно встановлено часовий пояс. Механічні годинники потрібно буде налаштувати вручну.

Сезонне переведення годинників в Україні запровадили ще за радянських часів у 1981 році. Нині перехід на літній і зимовий час відбувається двічі на рік — відповідно до чинного порядку, в останню неділю березня та жовтня.

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування сезонного переведення годинників і збереження зимового часу. Однак документ так і не набув чинності, оскільки президент його не підписав. Тому цієї ночі українці знову переводитимуть стрілки.

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Прихильники постійного зимового часу вважають, що він краще відповідає природному чергуванню світла й темряви та біологічним ритмам людини. Міністерство охорони здоров’я також підтримує збереження стандартного зимового часу.

Водночас противники такого рішення зауважують, що в східних регіонах країни сонце влітку сходило б дуже рано, а темніти починало б раніше. Також обговорюють можливі незручності через різницю в часі з окремими країнами Європейського Союзу.

Як повідомляли Новини.LIVE, перехід на зимовий час може тимчасово вплинути на самопочуття. Люди можуть відчувати втому, сонливість, дратівливість і зниження концентрації уваги, а також мати труднощі із засинанням або ранковим пробудженням.

Як повідомляли Новини.LIVE, перехід на зимовий час змінює показники годинника, але не впливає на природний рух Сонця. Через географічне розташування України світанок і захід сонця в різних містах настають у різний час. Зокрема, різниця між Харковом та Ужгородом перевищує 50 хвилин. Після переведення годинників 25 жовтня українці за новим часом зустрічатимуть світанок і вечірні сутінки раніше.