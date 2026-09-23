Прогноз погоды в Украине на завтра 24 сентября от синоптика Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 24 сентября, ожидается местами с дождями. Холоднее всего будет на севере и в центре страны. Кроме того, вместе с осадками возможны грозы.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 24 сентября

Ливни ожидаются в северных и центральных областях Украины. На востоке и юге дожди будут чередоваться с прояснениями, поэтому сильных осадков не будет. В западных областях без значительных дождей. Кроме того, возможны грозы.

Погода в Украине 24 сентября. Фото: Meteopost

Температура воздуха на севере и в центре +10...+13 °С, на остальной территории в течение дня +14...+19 °С.

А сегодня вечером в Киеве начнется сильный дождь, который продолжится и завтра. В столице температура воздуха составит +10...+13 °С.

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"Потепление постепенно начнётся 25 и 26 сентября", — отметила Диденко.

Как писали Новини.LIVE, зима в большинстве стран Европы может оказаться теплее средних климатических показателей. В то же время в Украине не исключены короткие периоды существенного похолодания и снегопады. Наибольшая вероятность зимнего понижения температур ожидается в январе.

А в период с 25 по 28 сентября ожидается продолжительное, но незначительное проявление геомагнитной активности. Магнитные бури могут наблюдаться в течение нескольких дней подряд, однако их интенсивность будет оставаться на низком уровне.