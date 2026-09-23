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Головна Новини дня Частину України заливатиме зливами: прогноз Діденко на завтра

Частину України заливатиме зливами: прогноз Діденко на завтра

Ua ru
23 вересня 2026 16:11
Прогноз погоди в Україні на завтра 24 вересня від синоптика Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 24 вересня, очікується місцями з дощами. Найхолодніше буде на півночі та в центрі. Крім того, разом з опадами можливі грози.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 24 вересня

Зливи очікуються у північних та центральних областях України. На сході та півдні дощі чергуватимуться із проясненнями, таким чином сильних опадів не буде. У західних областях без істотних дощів. Крім того, можливі грози

Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 вересня
Погода в Україні 24 вересня. Фото: Meteopost

Температура повітря на півночі та в центрі +10...+13 °С, на решті території упродовж дня +14...+19 °С

А сьогодні ввечері в Києві розпочнеться сильний дощ, який продовжиться й завтра. У столиці температура повітря буде +10...+13 °С

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"Потепління поступово розпочнеться 25-го та 26 вересня", — зазначила Діденко.

Як писали Новини.LIVE, зима у більшості країн Європи може виявитися теплішою за середні кліматичні показники. Водночас в Україні не виключені короткі періоди суттєвого похолодання та снігопади. Найбільша ймовірність зимового зниження температур очікується у січні.

А у період із 25 до 28 вересня очікується тривалий, але незначний прояв геомагнітної активності. Магнітні бурі можуть спостерігатися протягом кількох днів поспіль, однак їхня інтенсивність залишатиметься на низькому рівні.

погода негода Україна прогнози Наталка Діденко дощ
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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