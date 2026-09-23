Прогноз погоди в Україні на завтра 24 вересня від синоптика Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 24 вересня, очікується місцями з дощами. Найхолодніше буде на півночі та в центрі. Крім того, разом з опадами можливі грози.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 24 вересня

Зливи очікуються у північних та центральних областях України. На сході та півдні дощі чергуватимуться із проясненнями, таким чином сильних опадів не буде. У західних областях без істотних дощів. Крім того, можливі грози.

Погода в Україні 24 вересня. Фото: Meteopost

Температура повітря на півночі та в центрі +10...+13 °С, на решті території упродовж дня +14...+19 °С.

А сьогодні ввечері в Києві розпочнеться сильний дощ, який продовжиться й завтра. У столиці температура повітря буде +10...+13 °С.

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"Потепління поступово розпочнеться 25-го та 26 вересня", — зазначила Діденко.

Як писали Новини.LIVE, зима у більшості країн Європи може виявитися теплішою за середні кліматичні показники. Водночас в Україні не виключені короткі періоди суттєвого похолодання та снігопади. Найбільша ймовірність зимового зниження температур очікується у січні.

А у період із 25 до 28 вересня очікується тривалий, але незначний прояв геомагнітної активності. Магнітні бурі можуть спостерігатися протягом кількох днів поспіль, однак їхня інтенсивність залишатиметься на низькому рівні.