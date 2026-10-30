Ремонт блоков ТЭС. Фото: ДТЭК

Графики отключения электроэнергии будут действовать в некоторых регионах Украины завтра, 31 октября. Меры по ограничению будут применяться в отношении промышленности и всех категорий потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Отключения электроэнергии в Украине 31 октября

В Укрэнерго отметили, что завтра будут действовать следующие меры ограничения:

06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности ;

; 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 1,5 до 2,5 очередей.

Причиной отключений света являются последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам.

«Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», — говорится в сообщении.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Минэнерго, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области, Киеве и Киевской области сохраняются проблемы с электроснабжением. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование.

А во время встречи с министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем в Киеве глава энергетического ведомства Норвегии Терье Асланд сообщил о предоставлении Украине 500 млн норвежских крон. Финансовая помощь будет направлена на поддержку украинского энергетического сектора.