Ремонт блоків ТЕС. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла діятимуть в частині України завтра, 31 жовтня. Заходи обмеження застосовуватимуть для промисловості та всіх категорій споживачів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Відключення світла в Україні 31 жовтня

В Укренерго зазначили, що завтра діятимуть такі заходи обмеження:

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості ;

; 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Причиною відключень світла є наслідки масованих російських ударів по енергетичних обʼєктах.

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні" — йдеться у повідомленні.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Міненерго, через російські удари по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області, Києві та Київській області зберігаються проблеми з електропостачанням. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання.

А під час зустрічі з міністром енергетики України Денисом Шмигалем у Києві очільник енергетичного відомства Норвегії Тер'є Асланд повідомив про надання Україні 500 млн норвезьких крон. Фінансову допомогу спрямують на підтримку українського енергетичного сектору.