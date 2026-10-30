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Головна Новини дня Частина областей України буде без світла: графіки на завтра

Частина областей України буде без світла: графіки на завтра

Ua ru
30 жовтня 2026 18:57
Відключення світла 31 жовтня: Укренерго оголосило графіки на завтра ДТЕК
Ремонт блоків ТЕС. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла діятимуть в частині України завтра, 31 жовтня. Заходи обмеження застосовуватимуть для промисловості та всіх категорій споживачів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Відключення світла в Україні 31 жовтня

В Укренерго зазначили, що завтра діятимуть такі заходи обмеження:

  • 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
  • 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Причиною відключень світла є наслідки масованих російських ударів по енергетичних обʼєктах.

 "Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні" — йдеться у повідомленні.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Міненерго, через російські удари по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області, Києві та Київській області зберігаються проблеми з електропостачанням. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання.

А під час зустрічі з міністром енергетики України Денисом Шмигалем у Києві очільник енергетичного відомства Норвегії Тер'є Асланд повідомив про надання Україні 500 млн норвезьких крон. Фінансову допомогу спрямують на підтримку українського енергетичного сектору.

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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