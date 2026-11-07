Энергетики восстанавливают электроснабжение. Фото: dtek-krem.com.ua

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области в результате российского нападения произошло аварийное отключение электроэнергии. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Информации о пострадавших пока не поступало.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Каковы последствия атаки в Хмельницкой области

По его словам, в результате российской атаки без света осталась часть Каменец-Подольского района.

Пост Сергея Тюрина. Фото: скриншот

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Информации о сроках восстановления света пока нет.

Также на момент публикации сообщения данных о пострадавших в результате атаки не поступало.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 6 ноября наиболее сложная ситуация с электроснабжением оставалась в Киеве и Киевской области. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры там продолжали действовать сетевые ограничения, а ремонтные бригады работали круглосуточно.

Также Новини.LIVE писали, что с начала недели до 5 ноября Россия нанесла 78 ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях осталась без электроэнергии.