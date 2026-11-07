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Головна Новини дня Частина Хмельниччини залишилася без електрики через російську атаку

Частина Хмельниччини залишилася без електрики через російську атаку

Ua ru
7 листопада 2026 17:23
На Хмельниччині через російську атаку знеструмило частину району dtek-krem.com.ua
Енергетики відновлюють електропостачання. Фото: dtek-krem.com.ua

У Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області через російську атаку сталося аварійне знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки на Хмельниччині

За його словами, внаслідок російської атаки без світла залишилася частина Кам’янець-Подільського району.

Частина Хмельниччини залишилася без електрики через російську атаку - фото 1
Допис Сергія Тюріна. Фото: скриншот

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Інформації про терміни повернення світла поки немає.

Також станом на момент повідомлення даних про постраждалих унаслідок атаки не надходило.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 6 листопада найскладнішою ситуація з електропостачанням залишалася в Києві та Київській області. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури там продовжували діяти мережеві обмеження, а ремонтні бригади працювали цілодобово.

Також Новини.LIVE писали, що від початку тижня до 5 листопада Росія завдала 78 ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях залишилася без електроенергії.

Хмельницька область електропостачання війна в Україні відключення світла атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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