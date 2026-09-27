Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Бывший вице-премьер Украины стал депутатом Госдумы РФ

Бывший вице-премьер Украины стал депутатом Госдумы РФ

Ua ru
27 сентября 2026 18:24
Бывший вице-премьер Арбузов стал депутатом Госдумы РФ
Сергей Арбузов в 2016 году. Фото: Сергей Арбузов/Facebook

Бывший глава Национального банка Украины и вице-премьер при Викторе Януковиче Сергей Арбузов стал депутатом Государственной думы России по итогам сентябрьских выборов. В 2026 году он возглавил региональную группу №5, которая охватывает оккупированные Россией регионы Украины.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Арбузов получил депутатский мандат в России

Руководитель аппарата фракции "Справедливая Россия" Руслан Татаринов сообщил, что Сергей Арбузов войдет в обновленный состав фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.

Известно, что Арбузов родился в 1976 году в Донецке. Во время президентства Виктора Януковича он занимал ключевые государственные должности в Украине. С 23 декабря 2010 года по декабрь 2012 года Арбузов возглавлял Национальный банк Украины. В декабре 2012 года его назначили первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова. После отставки Азарова 28 января 2014 года Арбузов исполнял обязанности премьер-министра Украины.

С 2014 года Арбузов находится под санкциями Европейского Союза, а с 2025 года — также под украинскими санкциями.

Читайте также:

После Революции Достоинства Арбузов уехал в Россию

После Революции Достоинства Сергей Арбузов покинул Украину и переехал в Россию. С 22 апреля 2014 года он находится в розыске МВД Украины как подозреваемый по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

  • Речь идет о присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, в частности в связи с финансированием телеканала БТБ.

После выезда из Украины Арбузов критиковал новую украинскую власть, выступал за переговоры с Россией и заявлял о необходимости прекращения того, что называл "антироссийской истерией".

На выборах в Государственную думу РФ в 2026 году Арбузов возглавил региональную группу №5, которая охватывает все оккупированные Россией регионы Украины.

Новини.LIVE писали, что пять стран осудили проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины. В этих странах подчеркнули, что организация выборов в Госдуму РФ в Крыму, а также на оккупированных частях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей нарушает суверенитет и независимость Украины.

Новини.LIVE сообщали, что исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз рассказал, что во время "выборов" на оккупированной территории бюллетени разносили по домам люди с оружием. Россияне требовали фотоотчёты о голосовании.

госизмена Государственная дума Россия санкции выборы в России
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации