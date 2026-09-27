Бывший вице-премьер Арбузов стал депутатом Госдумы РФ

Сергей Арбузов в 2016 году. Фото: Сергей Арбузов/Facebook

Бывший глава Национального банка Украины и вице-премьер при Викторе Януковиче Сергей Арбузов стал депутатом Государственной думы России по итогам сентябрьских выборов. В 2026 году он возглавил региональную группу №5, которая охватывает оккупированные Россией регионы Украины.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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Арбузов получил депутатский мандат в России

Руководитель аппарата фракции "Справедливая Россия" Руслан Татаринов сообщил, что Сергей Арбузов войдет в обновленный состав фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.

Известно, что Арбузов родился в 1976 году в Донецке. Во время президентства Виктора Януковича он занимал ключевые государственные должности в Украине. С 23 декабря 2010 года по декабрь 2012 года Арбузов возглавлял Национальный банк Украины. В декабре 2012 года его назначили первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова. После отставки Азарова 28 января 2014 года Арбузов исполнял обязанности премьер-министра Украины.

С 2014 года Арбузов находится под санкциями Европейского Союза, а с 2025 года — также под украинскими санкциями.

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После Революции Достоинства Арбузов уехал в Россию

После Революции Достоинства Сергей Арбузов покинул Украину и переехал в Россию. С 22 апреля 2014 года он находится в розыске МВД Украины как подозреваемый по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, в частности в связи с финансированием телеканала БТБ.

После выезда из Украины Арбузов критиковал новую украинскую власть, выступал за переговоры с Россией и заявлял о необходимости прекращения того, что называл "антироссийской истерией".

На выборах в Государственную думу РФ в 2026 году Арбузов возглавил региональную группу №5, которая охватывает все оккупированные Россией регионы Украины.

Новини.LIVE писали, что пять стран осудили проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины. В этих странах подчеркнули, что организация выборов в Госдуму РФ в Крыму, а также на оккупированных частях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей нарушает суверенитет и независимость Украины.

Новини.LIVE сообщали, что исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз рассказал, что во время "выборов" на оккупированной территории бюллетени разносили по домам люди с оружием. Россияне требовали фотоотчёты о голосовании.