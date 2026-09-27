Колишній віцепрем’єр Арбузов став депутатом Держдуми РФ

Сергій Арбузов в 2016 року. Фото: Сергій Арбузов/Facebook

Колишній голова Національного банку України та віцепрем’єр часів Віктора Януковича Сергій Арбузов став депутатом Державної думи Росії за підсумками вересневих виборів. У 2026 році він очолив регіональну групу №5, яка охоплює окуповані Росією регіони України.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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Арбузов отримав депутатський мандат у Росії

Керівник апарату фракції "Справедливая Россия" Руслан Татарінов повідомив, що Сергій Арбузов увійде до оновленого складу фракції "Справедливая Россия" у Держдумі.

Відомо, що Арбузов народився у 1976 році в Донецьку. За часів президентства Віктора Януковича він обіймав ключові державні посади в Україні. З 23 грудня 2010 року до грудня 2012 року Арбузов очолював Національний банк України. У грудні 2012 року його призначили першим віцепрем’єр-міністром в уряді Миколи Азарова. Після відставки Азарова 28 січня 2014 року Арбузов виконував обов’язки прем’єр-міністра України.

З 2014 року Арбузов перебуває під санкціями Європейського Союзу, а з 2025 року — також під українськими санкціями.

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Після Революції Гідності Арбузов виїхав до Росії

Після Революції Гідності Сергій Арбузов залишив Україну та переїхав до Росії. З 22 квітня 2014 року він перебуває в розшуку МВС України як підозрюваний за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Йдеться про привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, зокрема у зв’язку з фінансуванням телеканалу БТБ.

Після виїзду з України Арбузов критикував нову українську владу, виступав за переговори з Росією та заявляв про необхідність припинення того, що називав "антиросійською істерією".

На виборах до Державної думи РФ у 2026 році Арбузов очолив регіональну групу №5, яка охоплює всі окуповані Росією регіони України.

Новини.LIVE писали, що п'ять країн засудили проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. У країнах наголосили, що організація виборів до Держдуми РФ у Криму, а також на окупованих частинах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей порушує суверенітет і незалежність України.

Новини.LIVE інформували, що виконувач обовʼязків голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз розповів, що під час "виборів" на окупованій території бюлетені носили по домівках люди зі зброєю. Росіяни вимагали фотозвіти про голосування.