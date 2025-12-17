Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Бывшего генпрокурора Пискуна задержали — детали

Бывшего генпрокурора Пискуна задержали — детали

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 21:17
Бывшего генпрокурора Святослава Пискуна задержали — что известно
Святослав Пискун. Фото: НВ

Бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна взяли под стражу. Экс-чиновника задержали после проведения обысков ГБР на его вилле на побережье Франции.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в среду, 17 декабря.

Реклама
Читайте также:

Пискуна задержали во Франции

По информации источников, бывший генпрокурор взят под стражу на 48 часов. Пискун сейчас находится на территории Франции, где уже длительное время проживает со своей семьей.

Отметим, что Святослав Пискун фигурирует в уголовном производстве о получении взятки за закрытие дела о покушении на убийство адвоката Сергея Карпенко в 2003 году. Вероятным заказчиком этого преступления следствие считает бизнесмена Игоря Коломойского.

Как сообщалось ранее, на вилле экс-прокурора в Ницце прошли обыски, которые проводили сотрудники Государственного бюро расследований совместно с французскими правоохранителями.

Кроме того, обыски прошли у нотариуса Пискуна, который занимался оформлением его дома за границей. Следователи подозревают, что экс-чиновник приобрел элитную недвижимость из незаконно заработанных средств.

Напомним, НАБУ провели обыски в центральном и региональных аппаратах ГНС.

обыски Офис генерального прокурора ГБР арест следствие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации