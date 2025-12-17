Бывшего генпрокурора Святослава Пискуна задержали — что известно

Святослав Пискун. Фото: НВ

Бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна взяли под стражу. Экс-чиновника задержали после проведения обысков ГБР на его вилле на побережье Франции.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в среду, 17 декабря.

Реклама

Читайте также:

Пискуна задержали во Франции

По информации источников, бывший генпрокурор взят под стражу на 48 часов. Пискун сейчас находится на территории Франции, где уже длительное время проживает со своей семьей.

Отметим, что Святослав Пискун фигурирует в уголовном производстве о получении взятки за закрытие дела о покушении на убийство адвоката Сергея Карпенко в 2003 году. Вероятным заказчиком этого преступления следствие считает бизнесмена Игоря Коломойского.

Как сообщалось ранее, на вилле экс-прокурора в Ницце прошли обыски, которые проводили сотрудники Государственного бюро расследований совместно с французскими правоохранителями.

Кроме того, обыски прошли у нотариуса Пискуна, который занимался оформлением его дома за границей. Следователи подозревают, что экс-чиновник приобрел элитную недвижимость из незаконно заработанных средств.

Напомним, НАБУ провели обыски в центральном и региональных аппаратах ГНС.