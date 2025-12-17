Колишнього генпрокурора Святослава Піскуна затримали — що відомо

Святослав Піскун. Фото: НВ

Колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна взяли під варту. Експосадовця затримали після проведення обшуків ДБР на його віллі на узбережжі Франції.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE у середу, 17 грудня.

Піскуна затримали у Франції

За інформацією джерел, колишнього генпрокурора взято під варту на 48 годин. Піскун нині перебуває на території Франції, де вже тривалий час проживає зі своєю родиною.

Зазначимо, що Святослав Піскун фігурує у кримінальному провадженні щодо отримання хабаря за закриття справи про замах на вбивство адвоката Сергія Карпенка 2003 року. Ймовірним замовником цього злочину слідство вважає бізнесмена Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося раніше, на віллі експрокурора в Ніцці відбулися обшуки, які проводили співробітники Державного бюро розслідувань спільно з французькими правоохоронцями.

Крім того, обшуки пройшли в нотаріуса Піскуна, який займався оформленням його будинку за кордоном. Слідчі підозрюють, що експосадовець придбав елітну нерухомість з незаконно зароблених коштів.

