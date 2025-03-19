Коваленко предупредил о планах РФ по обвинениям в сторону Украины

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко. Фото: Факти ICTV

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что россияне продолжают стратегию обвинения Украины в якобы нарушении договоренностей о прекращении огня. Таким образом враг хочет сделать виновной в обстрелах саму Украину.

Об этом Коваленко написал в Telegram в среду, 19 марта.

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"Россияне сейчас продолжают стратегию обвинения Украины в нарушении договоренностей о прекращении огня", — говорится в сообщении.

По словам Коваленко, российская пропаганда и дипломатия будет нацелена на то, чтобы самим провоцировать и нарушать условия, но при этом обвинять Украину.

Он отметил, что таким образом враг планирует исказить реальность и сделать Украину виноватой в нарушениях РФ, обстрелах и войне в целом.

Скриншот поста Коваленко

Напомним, президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным заявил, что тот "не хочет видеть его врагом".

А украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал разговор с Трампом сегодня.