Коваленко попередив про плани РФ щодо звинувачень в бік України

Керівник ЦПД Андрій Коваленко. Фото: Факти ICTV

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що росіяни продовжують стратегію звинувачення України в нібито порушенні домовленостей про припинення вогню. Таким чином ворог хоче зробити винною в обстрілах саму Україну.

Про це Коваленко написав у Telegram у середу, 19 березня.

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"Росіяни зараз продовжують стратегію звинувачення України в порушенні домовленостей про припинення вогню", — йдеться у повідомленні.

За словами Коваленка, російська пропаганда та дипломатія буде націлена на те, аби самим провокувати та порушувати умови, але при цьому звинувачувати Україну.

Він наголосив, що таким чином ворог планує викривити реальність і зробити Україну винуватою в порушеннях РФ, обстрілах та війні в цілому.

Скриншот допису Коваленко

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що той "не хоче бачити його ворогом".

А український лідер Володимир Зеленський анонсував розмову з Трампом сьогодні.