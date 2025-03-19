Коваленко попередив про плани РФ щодо звинувачень в бік України

Будуть звинувачувати Україну — у ЦПД попередили про стратегію РФ
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що росіяни продовжують стратегію звинувачення України в нібито порушенні домовленостей про припинення вогню. Таким чином ворог хоче зробити винною в обстрілах саму Україну.
Про це Коваленко написав у Telegram у середу, 19 березня.
Тактика росіян
"Росіяни зараз продовжують стратегію звинувачення України в порушенні домовленостей про припинення вогню", — йдеться у повідомленні.
За словами Коваленка, російська пропаганда та дипломатія буде націлена на те, аби самим провокувати та порушувати умови, але при цьому звинувачувати Україну.
Він наголосив, що таким чином ворог планує викривити реальність і зробити Україну винуватою в порушеннях РФ, обстрілах та війні в цілому.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що той "не хоче бачити його ворогом".
А український лідер Володимир Зеленський анонсував розмову з Трампом сьогодні.
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