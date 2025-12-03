Песков сказал, будет ли перемирие между Украиной и РФ в Новый год

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи о новогоднем перемирии с Украиной пока не шло. По его словам, сейчас идет совсем другой процесс.

Об этом сообщает прокремлевское РИА Новости.

Что сказал Песков о новогоднем перемирии

"Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс", — ответил Песков на вопрос, предложит ли Москва новогоднее перемирие в зоне так называемой "СВО".

Напомним, что во вторник, 2 декабря, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, чтобы обсудить с главой Кремля Владимиром Путиным новый мирный планом США по Украине. Речь идет о документе, который был доработан после консультаций с Украиной.

Также мы писали, что после этих переговоров к прессе вышел помощник Путина Юрий Ушаков. Он сообщил, что переговоры были содержательными и конструктивными, но компромиссы пока не найдены. Что сказал Ушаков — читайте по этой ссылке.