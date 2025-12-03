Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Будет ли перемирие на Новый год — что говорят в Кремле

Будет ли перемирие на Новый год — что говорят в Кремле

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 03:04
Песков сказал, будет ли перемирие между Украиной и РФ в Новый год
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи о новогоднем перемирии с Украиной пока не шло. По его словам, сейчас идет совсем другой процесс.

Об этом сообщает прокремлевское РИА Новости.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Песков о новогоднем перемирии

"Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс", — ответил Песков на вопрос, предложит ли Москва новогоднее перемирие в зоне так называемой "СВО".

Напомним, что во вторник, 2 декабря, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, чтобы обсудить с главой Кремля Владимиром Путиным новый мирный планом США по Украине. Речь идет о документе, который был доработан после консультаций с Украиной.

Также мы писали, что после этих переговоров к прессе вышел помощник Путина Юрий Ушаков. Он сообщил, что переговоры были содержательными и конструктивными, но компромиссы пока не найдены. Что сказал Ушаков — читайте по этой ссылке.

Украина Дмитрий Песков Новый год перемирие война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации