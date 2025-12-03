Пєсков сказав, чи буде перемир'я між Україною і РФ у Новий рік

Чи буде перемир'я на Новий рік — що кажуть у Кремлі
Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що про новорічне перемир'я з Україною поки що не йшлося. За його словами, зараз триває зовсім інший процес.
Про це повідомляє прокремлівське РИА Новости.
Що сказав Пєсков про новорічне перемир'я
"Поки про це не йшлося, зараз триває інший зовсім процес", — відповів Пєсков на запитання, чи запропонує Москва новорічне перемир'я в зоні так званої "СВО".
Нагадаємо, що у вівторок, 2 грудня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, щоб обговорити з главою Кремля Володимиром Путіним новий мирний планом США щодо України. Йдеться про документ, який був доопрацьований після консультацій з Україною.
Також ми писали, що після цих переговорів до преси вийшов помічник Путіна Юрій Ушаков. Він повідомив, що переговори були змістовними і конструктивними, але компромісів поки не знайдено. Що сказав Ушаков — читайте за цим посиланням.
