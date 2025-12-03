Пєсков сказав, чи буде перемир'я між Україною і РФ у Новий рік

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що про новорічне перемир'я з Україною поки що не йшлося. За його словами, зараз триває зовсім інший процес.

Про це повідомляє прокремлівське РИА Новости.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Пєсков про новорічне перемир'я

"Поки про це не йшлося, зараз триває інший зовсім процес", — відповів Пєсков на запитання, чи запропонує Москва новорічне перемир'я в зоні так званої "СВО".

Нагадаємо, що у вівторок, 2 грудня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, щоб обговорити з главою Кремля Володимиром Путіним новий мирний планом США щодо України. Йдеться про документ, який був доопрацьований після консультацій з Україною.

Також ми писали, що після цих переговорів до преси вийшов помічник Путіна Юрій Ушаков. Він повідомив, що переговори були змістовними і конструктивними, але компромісів поки не знайдено. Що сказав Ушаков — читайте за цим посиланням.