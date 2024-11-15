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Будем договариваться — Подоляк о диалоге с администрацией Трампа

15 ноября 2024 02:14
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Трамп сейчас формирует свою команду, но Украине нужно наладить диалог с будущей администрацией, считает Михаил Подоляк
Советник Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Дональд Трамп, избранный следующим президентом США, сейчас формирует свою команду с учетом национальных интересов страны. Это означает, что Украине необходимо установить конструктивный диалог с новой администрацией и отстаивать свои позиции.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, заявления кандидатов во время избирательной кампании могут не всегда отражать их позицию после избрания. Важно учитывать, что ключевыми фигурами в новой администрации остаются сам президент и его ближайшая свита.

Подоляк подчеркнул необходимость упорно искать контакты с представителями новой администрации, которые демонстрируют более либеральные взгляды на вопросы, касающиеся Украины. Он признает, что этот процесс может быть сложным и потребует значительных усилий для достижения взаимопонимания.

Однако, по его словам, упорная работа и ясное объяснение украинской позиции могут привести к поддержке со стороны США.

Напомним, в Вашингтоне суд поставил на паузу рассмотрение дела о попытке Дональда Трампа сорвать утверждение результатов гонки.

Также президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает, что Трамп способен быстро окончить войну в Украине.

США Михаил Подоляк Дональд Трамп война в Украине выборы в США 2024

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