Трамп сейчас формирует свою команду, но Украине нужно наладить диалог с будущей администрацией, считает Михаил Подоляк

Будем договариваться — Подоляк о диалоге с администрацией Трампа
Дональд Трамп, избранный следующим президентом США, сейчас формирует свою команду с учетом национальных интересов страны. Это означает, что Украине необходимо установить конструктивный диалог с новой администрацией и отстаивать свои позиции.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
В чем сложность такого диалога
По словам Подоляка, заявления кандидатов во время избирательной кампании могут не всегда отражать их позицию после избрания. Важно учитывать, что ключевыми фигурами в новой администрации остаются сам президент и его ближайшая свита.
Подоляк подчеркнул необходимость упорно искать контакты с представителями новой администрации, которые демонстрируют более либеральные взгляды на вопросы, касающиеся Украины. Он признает, что этот процесс может быть сложным и потребует значительных усилий для достижения взаимопонимания.
Однако, по его словам, упорная работа и ясное объяснение украинской позиции могут привести к поддержке со стороны США.
Напомним, в Вашингтоне суд поставил на паузу рассмотрение дела о попытке Дональда Трампа сорвать утверждение результатов гонки.
Также президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает, что Трамп способен быстро окончить войну в Украине.
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