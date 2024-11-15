Трамп зараз формує свою команду, але Україні треба налагодити діалог з майбутньою адміністрацією, вважає Михайло Подоляк

Радник Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Дональд Трамп, який був обраний наступним президентом США, зараз формує свою команду з урахуванням національних інтересів країни. Це означає, що Україні необхідно встановити конструктивний діалог з новою адміністрацією та відстоювати власні позиції.

Це зазначив в інтерв'ю РБК-Україна радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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В чому складність такого діалогу

За словами Подоляка, заяви кандидатів під час виборчої кампанії можуть не завжди відображати їхню позицію після обрання. Важливо враховувати, що ключовими постатями в новій адміністрації залишаються сам президент та його найближче оточення.

Подоляк наголосив на необхідності наполегливо шукати контакти з представниками нової адміністрації, які демонструють більш ліберальні погляди на питання, що стосуються України. Він визнає, що цей процес може бути складним і вимагатиме значних зусиль для досягнення взаєморозуміння.

Однак, за його словами, наполеглива робота та чітке пояснення української позиції можуть привести до підтримки з боку США.

Нагадаємо, у Вашингтоні суд поставив на паузу розгляд справи щодо спроби Дональда Трампа зірвати затвердження результатів перегонів.

Також президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вважає, що Трамп здатен швидко закінчити війну в Україні.